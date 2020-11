Negativ coronatest: Silas ser frem til en slowfox

Silas Holst er sluppet med corona-skrækken. Fire dage nåede Silas Holst at være i isolation på grund af mistanke om corona-smitte, men lørdag kunne han ånde lettet op.

- Jeg har lige fået svar, og den er heldigvis negativ, fortæller Silas Holst til Ekstra Bladet. Han fortæller ligeledes at dansepartneren Nukâka Coster-Waldaus test også er negativ.

Isoleret og stresset Silas: Værst med børnene

På Instagram delte den garvede danser den gode nyhed.

- Det er jo virkelig dejlige nyheder efter at jeg har siddet buret inde siden onsdag. Så det er skønt at komme ud i den rigtige verden igen, for jeg har siddet i den samme sofa i fire døgn nu, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet...



Helt ny oplevelse

Selvom det har været en mærkelig oplevelse og nogle groteske dage, har Silas oplevet 'Vild med dans' på en helt ny måde.

- Det var jo meget sjovt at se programmet på den anden side af skærmen. Jeg har aldrig rigtig set det i fjernsynet, så det var jo en helt anderledes oplevelse. Jeg blev helt glad i låget af at se alle mine kollegaer danse, fortæller han.

Selvom det var en anderledes og fed oplevelse at se sine kollegaer som en helt almindelig fjernsyn-seer, så har Silas Holst også måtte give afkald på mange ting de sidste fire dage.

Afbud i aften: 'Vild med dans' ramt af corona

- Vi havde jo en fantastisk dans klar, så det er jo meget ærgerligt og mærkeligt ikke at få lov til at fremføre den. Så det er super ærgerligt, at den bare ryger i skraldespanden. Men vi må fra i morgen begynde at øve på vores kommende dans. Så vi kan nu glæde os til en slowfox, lyder det fra Silas.

Under sin isolation har han opholdt sig i sin kærestes lejlighed, mens kæresten flyttede hjem til sine forældre, men nu kan de begge flytte hjem igen og Silas kan igen se sine savnede børn.

- Nu er jeg på vej hjem for at kysse mine to små børn.

På trods af at det er parret er ærgerlige over ikke at have været med under fredags show, har Silas kun ros til produktionen.

- Både Mastiff og TV2 har håndteret det her så godt. Det er rigtig dejligt, at det kunne lade sig gøre på denne måde. For det er jo en situation, som er ude af vores hænder, så det havde været ærgerligt, hvis vi bare var blevet smidt ud af programmet. Især fordi vores test viste sig at være negative, forklarer han.