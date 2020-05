Nervevrag: - Jeg glemte alt muligt

Alma Agger havde presset på sine skuldre, da hun fredag aften gik på scenen i den første af to finaler i årets 'X Factor'.

Som bookmakernes klare favorit er hun spadseret hele vejen til den endelige finale, men hvis man tror, at hun har taget let på konkurrencen, tager man fejl.

I tårer på scenen: - Det kommer som et chok

Hun vil vinde, og derfor lægger hun et pres på sig selv.

- Det er for sindssygt. Jeg var så nervøs i dag og blev vildt rørt under første sang, og så var det så fedt at synge med Jada. Vi havde også publikum på igen. Jeg havde helt glemt den følelse, siger Alma Agger, da Ekstra Bladet taler med hende, efter pladsen i lørdagens store finale er en realitet.

- Du har været udråbt til den store favorit. Er det dejligt at kunne sige, at første skridt nu er klaret?

- Det er så dejligt. Jeg var sindssygt nervøs i dag. Jeg har aldrig været så nervøs i et show før, siger hun og fortsætter om sin tilstand, inden hun skulle på scenen:

- Det var helt vildt, så nervøs jeg var. Jeg føler, jeg glemte alt muligt, og så var jeg tør i halsen, men kunne ikke nå at hente mit vand. Så stod jeg bare og hoppede lidt.

Alma Agger er klar til finalen i 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Nervøsiteten skinnede dog ikke igennem på scenen, hvor dommerne traditionen tro roste hende til skyerne. Dog havde Ankerstjerne enkelte kritikpunkter, da han mente, at scenografien og koreografien fik Alma til at træde i baggrund, når man så på helhedsbilledet.

Blachman skriver historie

Blandt andet skulle hun slå en vejrmølle, hvilket han ikke fattede en bjælde af og kaldte det 'for Blachmansk'. Det tager hun dog ikke så tungt.

- Nogle kan lide vejrmøller. Andre kan ikke, siger hun køligt.

Hun har nu indstillet sigtekornet på lørdagens show, hvor hun forventer en 'mega fed' afgørelse.

- Man kan forvente en masse dejlig energi, fordi det er finalen. Det blive mega fedt og mega hyggeligt, smiler hun.

Ekstra Bladet er vanen tro på plads lørdag aften, og du kan følge afgørelsen live på eb.dk.