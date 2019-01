Netflix advarer mod farlig trend: 'Lad være med at skade jer selv'

Filmen 'Bird Box', der er instrueret af danske Susanne Bier, fik lige inden jul premiere på streamingtjenesten Netflix.

Allerede i løbet af en uge havde over 45 millioner mennesker set filmen, der handler om en kvinde, der sammen med sine to børn skal kæmpe sig igennem en skov med bind for øjnene for at undgå at se de væsener, som får folk til at begå selvmord.

Det er filmen her, der har sat den uheldige trend i gang.

Konceptet med at have bind for øjnene har tilsyneladende inspireret en del mennesker, som på diverse sociale medier er begyndt at uploade videoer af dem selv, der forsøger at navigere rundt med bind for øjnene.

Videoerne går under hashtagget #BirdBoxChallenge og deles flittigt blandt alverdens brugere.

Men nu er videoerne blevet for meget for den amerikanske streaming-gigant, der har udsendt en advarsel mod at deltage i den farlige trend.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes. — Netflix US (@netflix) 2. januar 2019

'Kan ikke tro, jeg er nødt til at sige dette, men LAD VÆRE MED AT SKADE JER SELV MED DENNE BIRD BOX UDFORDRING. Vi aner ikke, hvordan trenden er startet, og vi sætter pris på kærligheden, men Dreng og Pige (navnene på børnene i filmen, red.) har kun ét ønske for 2019, og det er, at I ikke ender på hospitalet på grund af memes', skriver Netflix på Twitter.

Navnet 'Bird Box' refererer til den kasse med fugle, som kvinden, der spilles af Sandra Bullock, bærer med sig, og som begynder at pippe, når de onde væsener nærmer sig.

