Netflix indfører rygeforbud i film og serier

Det kan være svært at tænde en smøg nogen steder efterhånden, og snart er det også slut med tobak i de kommende film og serier fra Netflix.

Beslutningen kommer efter, at man har registreret en firedobbelt stigning i scener med tobak i ungdomsserier sidste år. Særligt anden sæson af den ekstremt populære Netflix-serie 'Stranger Things' var slem.

Det fremgår af en rapport fra den amerikanske anti-ryge forening Truth Initative, rapporterer det amerikanske medie Variety.

I fremtiden kommer alle serier, der henvender sig til unge personer ikke til at indeholde scener med tobak, medmindre 'det har en historisk eller faktuel betydning,' oplyser Netflix. Nye projekter målrettet den ældre målgruppe kommer heller ikke til at indeholde tobaksscener 'medmindre det er af væsentlig betydning for den kreative version eller for karakteren'.

Får unge til at ryge

En amerikansk undersøgelse fra 2012 viser, at unge, der ser film med mange rygescener, har dobbelt så stor risiko for at starte med at ryge, end dem der ikke ser film med så mange rygescener.

'Netflix støtter den kreative frihed, men vi erkender samtidig, at det er farligt at ryge, og når det bliver portrætteret som en positiv egenskab i serier og film, så kan det have en dårlig indflydelse på unge mennesker,' oplyser en talsmand for Netflix i en skriftlig meddelelse til Variety.

Netflix oplyser desuden, at man senere på året vil begynde at informere om rygning under serie- og filmbeskrivelserne.

DR afviser at følge trop

Hos DR er dramachef Christian Rank opmærksom på Netflix' tiltag, men han afviser, at man vil tage et lignende tiltag i brug herhjemme.

- Vi er opmærksomme på, hvilke signaler vi sender. Jeg mener også, at du sjældent ser dramatik i dag, hvor rygning bliver forbundet med et sejt, James Dean-agtigt ungdomsideal. Det er ikke længere sådan, vi ser det i en kulturel kontekst, siger han til DR.

Truth Initiative har analyseret brugen af tobak i de to første 'Stranger Things'-sæsoner og har registreret en stigning fra 182 scener i første sæson til 262 i anden sæson.

Hos Kræftens Bekæmpelse kalder man beslutningen om at droppe rygescener i fremtidige serier og film for 'et spændende initiativ', men samtidig siger afdelingschef for forebyggelse og oplysning i organisationen, Mette Lolk Hanak, til DR, at et totalt rygeforbud nok ikke er vejen frem.

- Det handler om, at rygning på film og tv har en betydning, og at man godt kan droppe unødvendig rygning.

Ny sæson af sci-fi-serie bliver hyldet af anmelderne

Fem fede Her er nogle af de mest populære serier med de sejeste kvinder, som kan findes på de største streamingtjenester: 'Killing Eve' (HBO Nordic) 'How to Get Away with Murder' (Netflix) 'Weeds' (HBO Nordic) 'Desperate Housewives' (Viaplay) 'Parks and Recreation' (Viaplay og HBO Nordic) Vis mere Luk

Fanget i grotte: Nu lever de som kendisser