Netflix' kæmpe serie-hit slutter

Den næste sæson af Netflix-serien 'Orange is the New Black' bliver den populære series sidste sæson

'Advarsel: Det her får dig til at græde. Den sidste sæson, 2019'.

Sådan blev det annonceret på Twitter, at den populære Netflix-serie, 'Orange is the New Black', lukker og slukker. Den næste og syvende sæson bliver den sidste.

- Jeg kommer til at savne at spille og leve på kanten af en af de mest banebrydende, originale og kontroversielle serier i det her årti, siger Kate Mulgrew, som spiller Galina 'Red' Reznikov, i videoen, der er vedhæftet tweetet fra seriens officielle Twitter-profil.

Den amerikanske serie er især blevet hyldet for at tage emner op som seksualitet, køn og race og for at portrættere fanger.

I tweetet med den tilhørende video siger flere af seriens skuespillere farvel og tak.

Warning: This may make you cry. The Final Season, 2019. #OITNB pic.twitter.com/bUp2yY0aoK — Orange Is the New... (@OITNB) 17. oktober 2018

I bliver ikke skuffet

Skuespilleren Uzo Aduba, som spiller Suzanne 'Crazy Eyes' Warren, kommer også til at savne at være en del af 'Orange is the New Black'-holdet.

- Jeg er så taknemmelig over de sjove tider, den viden, venskaberne, kærligheden og familien, som vi har skabt sammen, siger hun.

Serien, der handler om Piper Chapman og hendes tid i Lichfields fængsel for kvinder, slutter næste år. Foto: Netflix

Skuespillerne lover til gengæld seerne, at den sidste sæson bliver uforglemmelig.

- Sæson syv, I bliver ikke skuffet. Det bliver en sæson, I ikke vil gelemme. Vi kommer til at give jer alt, hvad I vil have, og endnu mere end I kunne forestille jer, siger Uzo Aduba, der har været en del af serien siden første sæson, der udkom i 2013.

En anden populær Netflix-serie har streamingtjenesten også valgt at afslutte. Serien 'House of Cards' sender sidste sæson i november i år, meldte Netflix ud tidligere i år.