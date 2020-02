Netflix-stjerne roser dansk tv

Danmark lærte for alvor Herman Tømmeraas at kende som 'føkkboyen' Penetrator-Chris i den norske serie "Skam", der tog favntag med ungdommen anno 2016 og skabte stor opmærksomhed.

Nu får den 22-årige skuespiller med 1,7 millioner følgere på Instagram snart endnu mere opmærksomhed. Han har nemlig landet en rolle i danske Adam Prices nye Netflix-serie 'Ragnarok', der netop har haft premiere i intet mindre end 190 lande.

Det krævede da heller ikke mange overvejelser for Herman Tømmeraas at kaste sig over rollen som Fjor i serien.

- For det første er det bare stort at være med i noget, som Netflix står bag, og for det andet syntes jeg, at det var et virkelig godt manuskript.

- Det er skrevet og lavet af danskere, hvilket nok er det tætteste, vi kommer på Hollywood her i Europa. Så hele pakken var virkelig spændende, og for mig var det perfekt timing, siger skuespilleren.

Han fik endnu en god grund til at være med i serien, da han hørte, hvordan flere i branchen omtalte danske Adam Price, der har skrevet manuskriptet til serien.

- Jeg havde hørt hans navn før, og jeg talte med nogle af de instruktører, jeg tidligere har arbejdet med, der fortalte, at han var en skøn fyr og havde en fed vision.

- Han er sådan en fyr, der kommer ind i et rum og har alles opmærksomhed i løbet af sekunder. Derfor ville jeg virkelig gerne være med i serien, forklarer Herman Tømmeraas.

Danskere kender Herman Tømmeraas fra den norske hitserie 'Skam'. Foto: Ritzau Scanpix

I 'Ragnarok' spiller han den populære fyr Fjor, som kommer fra en rig familie og går i 3.g i gymnasiet, hvor han kan mæske sig i unge førsteårsstuderende, der falder for ham på stribe - ikke ulig hans rolle i "Skam".

Men alligevel er der en stor forskel.

- Han virker måske udadtil som kold og ondskabsfuld, men jeg synes, han går igennem en følelsesmæssig transformation. Han ændrer sig meget igennem serien og tager virkelig en rejse.

- I 'Skam' havde min karakter, Chris, ikke nogen transformation, han var ret meget den samme hele vejen, og det var helt fint. Men her har jeg haft muligheden for at gøre noget mere med karakteren og den transformation, han skal igennem, forklarer han.

Selv om 'Ragnarok' også centrerer sig omkring en flok gymnasieelever, foregår i Norge og har flere Skam-stjerner på rollelisten, så stopper sammenligningen også der.

Netflix selv kalder Adam Prices serie for et 'coming-of-age-drama inspireret af den nordiske mytologi'.

En historie, Herman Tømmeraas mener, er oplagt at tage fat i.

- Her er det ikke amerikanere, der skal ind og fortolke den nordiske mytologi og prøve at gøre noget ud af den. Det her er noget, der rent faktisk står os skandinaver nært, og som vi ved meget om. Så hvem kunne være bedre til at fortælle den historie end os?, siger Herman Tømmeraas.

'Ragnarok' havde premiere på Netflix den 31. januar.