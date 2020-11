Netflix tester helt ny funktion

Frankrig er blevet test-land for en ny funktion fra Netflix

Hvis du går og tror, at flow-tv hører fortiden til, så tager du muligvis grueligt fejl.

I hvert fald tyder noget på, at Netflix ikke er helt enige. De har nemlig lanceret en test af live-tv på deres platform, som i første omgang bliver rullet ud i Frankrig.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Variety og IndieWire.

Dansk topmodel scorer stor rolle i Netflix-serie

Den nye funktion får angiveligt navnet 'Direct', og den kommer til at fungere nogenlunde som godt, gammeldags flow-tv.

Funktionen er kun tilgængelig for Netflix' abonnenter, og den kan for nuværende kun bruges i en internetbrowser. Det vil sige, at de mange franske brugere heller ikke kan tilgå tjenesten i deres Netflix-apps.

Programfladen kommer til at bestå af både franske og internationale film og tv-serier, som allerede er tilgængelige for streaming på Netflix.

Derfor skrider folk netop nu fra Netflix

Ifølge IndieWire er valget faldet på netop Frankrig som test-land, fordi der i forvejen er mange franskmænd, der ser flow-tv. Netflix har ifølge dem selv omkring 9 millioner brugere i Frankrig, hvoraf nogle fik adgang til den nye funktion 5. november, mens det blive bredere lanceret i landet i begyndelsen af december.

Netflix-megahit droppes