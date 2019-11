Nøgendater afviser: Sådan er jeg ikke

Når TV2 ZULU-programmet ’Date mig nøgen’ ruller over skærmen i aften, bliver det for første gang i denne sæson med en fyr som hovedperson.

Den 25-årige Thim bor i Ishøj, træner meget, kører på motorcykel og har mange tatoveringer, men selvom han udadtil virker som en bad boy, er hans drøm at finde en sød pige, som han kan tage hjem til sin mor.

- Bare fordi jeg går i lidt vestegnstøj, træner og har tatoveringer, så er der også en blød side af mig, lyder det fra Thim i afsnittet.

Der er ingen tvivl om, at Thim er hård udenpå og blød indeni. Foto: Per Arnesen / TV 2

- Jeg kan godt lide at lave kunst i min fritid. En AK47 og blomster, det er jo noget af det hårde og noget af det bløde, og så blander jeg det sammen i kunsten. Tough ove, fortsætter han og tilføjer:

- Håber at finde en pige, som hviler i sig selv, om som jeg kan præsentere for familien. Jeg vil gerne finde den næste store kærlighed og forhåbentlig den sidste. Jeg leder derfor efter en, der er sød, moden og som er klar til at stifte familie.

