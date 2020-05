Nostalgi: Sådan så Danmark ud for 50 år siden

50 år er gået siden Meyer fejede gaden foran Amagergade nummer 7, og Emma serverede kolde bajere i Rottehullet overfor.

'Huset på Christianshavn' er for mange et nostalgisk åndehul, hvor man bringes tilbage til en svunden, hyggeligere og mere simpel tid, og vi kan levende forestille os, hvordan livet var i arbejderklassens København i 1970.

Men selvom serien ifølge Lykke L. Pedersen, som er seniorforsker på Nationalmuseets Enhed for Nyere Tid og Verdenskultur, er en udmærket samtidsskildring, viser den langt fra hele billedet.

- Det er et skønmaleri af en side af arbejderkulturen, hvor man kendte hinanden, havde lige vilkår og løb op og ned ad hinandens trappeopgange og ned om hjørnet for at få en lille en.

- Men omkring 1970 tager mange i Danmark hele ’Huset på Christianshavn’ op til revision. Den æra er ved at være forbi, fordi mange gerne vil flytte ud af arbejderkvartererne, og fordi der sker nogle opbrud i den tid, både mellem generationer, familieformer og køn, siger hun.

Man var tættere og kom hinanden mere ved i arbejderklassens København i 1970. Her ser man tre af husets beboere vicevært Meyer (spillet af Arthur Jensen), Egon Hansen (spillet af Willy Rathnov) og Karla Hansen (spillet af Kirsten Walther). Foto: DR

Romantisering

Selvom vi har karaktererne Tue og Rikke, der skal vise os generationskløften på den tid, er der ikke megen plads til Ungdomsoprør, Rødstrømpebevægelse, kollektiver og Thylejren i Rottehullet hos Emma eller hos dyrehandler Clausen.

Og serien viser os heller ikke de grimme sider af samfundet. Ifølge Lykke L. Pedersen er den blevet 'kørt gennem en mølle, så den viser det pæne og det hyggelige' fra den tid.

- Bagsiden af den tid var for eksempel de mange illegale aborter, inden arborten blev fri i 1973.

- Der var også meget slum i København på det tidspunkt med lokummer og rotter i gården og i det hele taget sanitetsproblemer, der gjorde, at folk gerne ville flytte ud, siger hun.

Denne kritik af seriens romantisering af arbejderklassen fremførte også den tidligere socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen, som selv var opvokset på Amagergade.

Danmark i 1970 som det så ud i 'Huset på Christianshavn' En lille en Det var ikke ualmindeligt, at arbejderne mødtes nede og hjørnet og fik en lille en. Her er dyrehandler Clausen (spillet af Paul Hagen), vicevært Meyer (spillet af Arthur Jensen) og Egon (spillet af Willy Rathnov) bænket om bordet i Rottehullet hos Emma (spillet af Bodil Udsen). Foto: DR Traditioner i opbrud Karaktererne Tue og Rikke repræsenterer den yngre generations oprør og de nye strømninger i 70'ernes Danmark, hvor kønsroller, seksualitet og familieformer blandt andet var til debat. På billedet er Tue (spillet af Finn Storgaaard) vendt hjem fra sensitivitetskursus og indvier Karla (spillet af Kirsten Walther) og resten af huset i sine nye erfaringer. Foto: DR Generationskløft I 60'erne og begyndelsen af 70'erne oplevede Danmark en generel velfærdsstigning, som betød en kløft mellem generationerne. Den unge generation fik mulighed for at uddanne sig og flytte fra arbejderkvarterets slum til parcelhuskvarterer uden for byen. Den yngre generation i 'Huset på Christianshavn' er Tue og Rikke (spillet af Finn Storgaard og Kirsten Hansen-Møller) her sammen med vicevært Meyer (spillet af Arthur Jensen). Foto: DR Køkkenrevolution Velstandsstigningen betød også store ændringer i den almindelige husholdning. Flere hjem fik frysere, og det blev nemmere og hurtigere at lave mad som for eksempel fryseretter. Det frigav tid for kvinderne til arbejde og andre gøremål. Her er det flyttemand Olsen (spillet af Poul Reichhardt) og fru Olsen (spillet af Helle Virkner), da hun er begyndt at tage kørekort. Ifølge seniorforsker ved Nationalmuseet Lykke L. Pedersen var de moderne bekvemmeligheder som en fryser dog ikke så normalt i arbejderboliger som dem på Christianshavn. Her lavede man stadig mad på traditionel vis og handlede ind dagligt til hakkebøffen, medisteren eller frikadellerne. Foto: DR Tøj og traditioner Tidens strømninger viste sig i tøjet hos grupperinger som hippier, flippere og rockere, der havde taget det amerikanske denimstof til sig og i høj grad brugte deres tøj som en identitetsmarkør. Moden i arbejderklassen var derimod stadig traditionel - kvinder havde én type påklædning og mænd en anden. Man havde dengang også et helt andet forhold til røg og alkohol, end vi har i dag. Det var helt almindeligt at tage en smøg og en bajer, når der var møde i beboerforeningen, på arbejdspladsen eller i charterflyene. På billedet får Karla (spillet af Kirsten Walther) en cigaret til møde i husets beboerforening. Foto: DR

Husker du Danmark i 1970?

Ekstra Bladet var billigere og en pose kaffe var dyrere. Man måtte ryge indendørs, og årets hit var sangen 'Jeg har set en rigtig negermand', som nok næppe var strøget ind på toplisten i Danmark i 2020.

Herunder har vi samlet lidt fakta, som du nok kan nikke genkendende til, hvis du kan huske 1970.

Det kostede dagligvarer En pilsner kostede 1,59 kroner. Det svarer til omtrent 12 nutidskroner. En liter mælk kostede 1,21 kroner. Det svarer til 9,20 nutidskroner. Et rugbrød kostede 1,26 kroner. Det svarer til 9,60 nutidskroner. En pose kaffe kostede 11,37 kroner. Det svarer til 86,70 nutidskroner. Ekstra Bladet kostede i løssalg 1,10 kroner. Det svarer til 8,40 nutidskroner. Kilde: Ekstra Bladet og Industrimuseet, priser fra 1968

Isskiltet her er fra 1972 og er det tidligste skilt, Frisko har på lager. Dengang kunne man få en Københavnerstang til mindre end otte nutidskroner og en Kæmpe Eskimo til omtrent 11,40 nutidskroner. Foto: Unilever

Det hørte vi i 1970

The Carpenters - '(They Long To Be) Close To You' lå nummer 1 på Billboards hitliste i sommeren 1970.

Irland vandt Eurovision Song Contest i 1970 med sangen 'All Kinds of Everything' sunget af 'Dana'. Danmark deltog ikke i årene 1967 til 1977, hvor der heller ikke blev afholdt Melodi Grand Prix i Danmark.

Familien Andersens sang 'Jeg har set en rigtig negermand' strøg til tops på den danske hitliste i oktober 1970, efter Familien Andersen havde medvirket i et musikprogram i tv. Sangen blev med 165.000 solgte plader en af de bedst solgte numre nogensinde i Danmark.

Søskendeparret i 'The Carpenters', Richard og Karen Carpenter, vandt en Grammy i 1971. Foto: AP

Det så vi i 1970

Fra 1970 til 1977 løb tv-serien "Huset på Christianshavn" over de danske tv-skærme i 84 afsnit. Serien havde præmiere 16. maj

Filmen 'Kellys helte' blev biograffavoritten i 1970 med 280.289 solgte billetter ifølge Kino.dk. Filmen havde blandt andre en ung Clint Eastwood på rollelisten.

Julekalenderen på Danmarks Radio i 1970 var 'Hvad en møller kan komme ud for', hvor skuespillerne Annelise Steen, Birgit Brüel, Peter Kitter og Jens Okking medvirkede.