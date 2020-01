Nu afslører han vanvittig sandhed bag chok-exit

For seerne har det ikke været til at undgå at bemærke, at deltageren Christoffer ikke ligefrem er faldet godt til på 'Paradise Hotel' i årets sæson, og at han fra dag ét har følt sig udenfor blandt de andre gæster.

I onsdagens afsnit valgte han at tage konsekvenserne, og derfor trak han sig - som en stor overraskelse for de andre deltagere - fra programmet under aftenens parceremoni.

- Som I alle ved, har det været noget af en omvæltning for mig at komme herind. Jeg har valgt at bakke ud, mens jeg stadig kan. 'Paradise Hotel' er super fedt, men jeg har valgt at bakke ud, fordi det er et voldsomt hårdt pres, der er herinde. Jeg føler mig meget tom herinde. Jeg er ked af det, jeg føler mig ensom. Jeg føler mig virkelig utilpas lige her, sagde han ærligt.

Hans exit betød samtidig, at Anna blev reddet på målstregen og derfor alligevel ikke røg ud af 'Paradise Hotel', selvom Türker smed hende ud.

Se også: Ydmyget for åben skærm: Nu raser hun over TV3



Til Ekstra Bladet fortæller Christoffer, at det ikke er alt, man ser på tv, og at der er en helt særlig grund til, at han valgte at trække sig.

- Min allerførste tanke, da jeg kom ind i programmet var, at vi skulle have en fed oplevelse sammen, og da jeg kom derind, havde jeg et par fede første dage, men så eskalerede det jo bare derfra. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Anna og jeg ikke var de bedste venner fra start, og det så drengene som deres snit til at køre mig ned. De kørte på mig psykisk inde på hotellet lige siden, og det var jo decideret mobning, siger Christoffer og fortsætter:

- Det fortsatte egentlig, indtil jeg valgte at droppe ud til sidst. De var så modbydelige imod mig, og jeg synes simpelthen, det er så grotesk, at man kan være sådan over for andre folk. De ville gøre alt, hvad de kunne, for at jeg var udenfor. De holdt mig ude fra alt, og de var ustoppelige.

Meget ked af det

Ifølge Christoffer var det netop det faktum, at han blev holdt udenfor af drengegruppen, der gjorde, at han i sidste ende ikke følte sig tilpas på hotellet.

- Det gik mig vildt meget på. De første fire dage brugte jeg bare 'smil og vink'-metoden, men det hobede sig op, og så blev glasset bare fyldt. De gik og sagde grimme ting bag min ryg, og så brugte de argumentet om, at jeg var paranoid og ikke havde nogen situationsfornemmelse for at få mig ned med nakken. Jeg synes virkelig, at de drenge er usmagelige. Det var en virkelig ubehagelig situation at være i.

Christoffer fortæller, at han følte sig på udebane på hotellet, men at han på intet tidspunkt fik hjælp fra de andre drenge.

- Jeg kom ind som den største nybegynder af os allesammen. Jeg havde aldrig lavet tv eller været foran et kamera på nogen måde, og da jeg kom ind og skulle filmes foran greenscreen, gik klappen bare ned, og jeg kunne slet ikke være i mig selv, og de hjalp mig på ingen måde med det, siger han og fortsætter:

- Efter det havde jeg sat mig for, at jeg ikke skulle være derinde. Jeg synes, det var hårdt med kameraer 24 timer og ingen opbakning.

Ifølge Christoffer udviste produktionen forståelse for, at Christoffer ønskede at trække stikket fra projektet.

- Produktionen var gode til at vise forståelse og møde mig i min situation. De sagde, at hvis jeg ikke havde lyst til at være der, så skulle jeg ikke. Jeg havde faktisk sagt det til dem tre dage forinden, så jeg gik bare og ventede på, at det skulle ske, og jeg måtte lade showet køre i mellemtiden og lade som om. Det var møghårdt.

Christoffer fortæller, at oplevelsen også har påvirket ham, efter han er kommet hjem.

- Jeg er stadig virkelig bitter, for jeg er blevet grillet så meget hele vejen igennem, og det fortsætter, efter vi er kommet hjem. Den her episode har gjort, at jeg virkelig er blevet meget mere tryghedsnarkoman.

Tv-par tager stort skridt



- Fortryder du, at du meldte dig i første omgang?

- Den er lidt svær, for jeg ønsker ikke for nogen, at de oplever det her, men selve omgivelserne i sig selv var fuldstændig vanvittige og fantastiske, siger han og fortsætter:

- Jeg har været en drengerøv, men jeg må erkende, at jeg er blevet for gammel til det (Paradise Hotel, red.). Jeg havde meldt mig til for fem år siden, hvor jeg ikke kom med. Men det var noget andet den gang. Jeg er meget mere kedelig nu, og det var bare ikke mig.

Christoffer er dog ked af, at seerne ikke har fået det 'korrekte billede' af ham.

- Det er ikke det fedeste. Jeg nåede slet ikke at slappe af og vise, hvem jeg er. Det var ikke planen, at folk skulle have ondt af mig, men jeg synes, det er usmageligt, at man kan være sådan, som drengene har været over for mig. Jeg fatter ikke, at de havde brug for at køre mig helt ned i sænk. Men jeg er ovenpå igen.

Christoffers exit blev Annas redning. Foto: Nent Group Danmark

Selv ude om det

Deltageren Casper, der er en del af den drengegruppe, som Christoffer kritiserer, har dog et meget anderledes syn på sagen.

- Min og Christoffers relation blev mere og mere trykket for hver dag, der gik, for vi er bare ikke hinandens typer, og det er jo også fair nok. Han har lov til at være den person, han er. Men han blev ved med at trykke på knapper, som gjorde, at jeg blev arrig indeni. Man er inde i den her boks hele tiden inde på hotellet, og så var det bare nemt at trykke på hinandens knapper. Hver gang man tænkte, at det ikke kunne blive værre, så tog han den skridtet længere, og at han ikke kunne med Anna, som jeg jo var glad for, gjorde det ikke bedre, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Casper forsøgte han under deres ophold på hotellet at tage en snak med Christoffer om, hvordan de kunne forbedre deres forhold.

- På et tidspunkt satte jeg mig ned og talte med ham og sagde til ham, at han blev nødt til at ændre sig lidt og have en anden indgangsvinkel til folk, hvis han ikke skulle blive upopulær. Jeg prøvede at hjælpe ham. Det var som om, at det røg igennem hans hoved, og så blev jeg bare endnu mere irriteret. Jeg føler, at jeg gav ham en chance, men når man så er så irriterende, så ligger man også, som man har redt.

Der var drama mellem Freja og Christoffer i tirsdagens afsnit af 'Paradise Hotel', hvor Christoffer forsøgte at kysse Freja. Foto: Nent Group Danmark

- Christoffer fortæller jo, at han følte sig mobbet af jer i drengegruppen, og at I var ude efter ham. Kan du genkende den opfattelse?

- Vores intention var ikke at køre ham ned eller mobbe ham. Men man ligger, som man har redt. Hvis man er irriterende, får man det også tilbage igen. Især hvis man er inde i en boks, hvor der er krig, siger han.

Han ville derfor heller ikke have gjort noget anderledes, hvis han fik chancen.

- Jeg ville ikke ændre på den måde, jeg har været. Han ligger, som han har redt. Det er meget få mennesker, der har været så irriterende. Man ser jo kun en brøkdel af det på tv, og de har klippet Christoffer, så man rigtig får medlidenhed med ham. Men man ser ikke, hvordan han virkelig var på hotellet. Det er jo godt for ham, at han er blevet klippet sådan.

- Hvordan havde du det så med, at Christoffer valgte at sige, at han ikke ville være med mere?

- Jeg havde mange følelser oppe at vende, da han trækker stikket. Jeg havde lige været ked af det, fordi Anna røg ud. Men jeg tænkte også samtidig, at det var synd for ham, fordi han havde det svært. Men jeg var bevidst om, at han selv havde puttet sig i den situation.

Tog det alvorligt

Til Ekstra Bladet fortæller Kenneth Kristensen, der er programdirektør hos Nent Group Danmark, at de havde stort fokus på Christoffer under optagelerne.

'Vi har altid sat en stor ære i at passe på vores deltagere både før, under og efter programmet, og produktionen havde under optagelserne tæt kontakt med Christoffer og respekterede hans ønske om at forlade programmet'.

'Vi håber altid, at vores deltagere får en oplevelse for livet, når de deltager i Paradise Hotel, men vi holder ikke nogen i programmet, der ikke har lyst til at være en del af det'.