Nu afslører Vlado sin 'Politijagt'-fremtid

Vlado Lentz fra 'Politijagt' har besluttet at fortsætte tv-karrieren, hvis der bliver ved med at være interesse for programmet

Det populære 'Politijagt'-dokumentarprogram på Kanal 5 har efterhånden kørt i 21 sæsoner.

Den venlige, men bestemte færdselsbetjent Vlado Lentz har været med helt fra begyndelsen og har - med undtagelse af en kort pause på et halvt års tid - været fast inventar i programmet.

Og spørger man Danmarks vel nok eneste folkekære færdselsbetjent, så er der ikke noget, der tyder på, at tv-eventyret stopper lige foreløbig.

Vlado kom til Danmark fra det tidligere Jugoslavien - det nuværende Kroatien - som barn. Foto: Krestine Havemann

Hvor længe har du tænkt dig at blive ved?

- Det kommer an på så meget. Det er jo politikredsenes ledelse, der for et år af gangen tegner en kontrakt med produktionsselskabet. Der er kontrakt for 2019. Om der kommer en kontrakt i 2020, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke indflydelse på, men jeg har bestemt ikke noget imod at fortsætte, siger Vlado til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det kører på et plan, der passer mig helt fint. Det er op til mig at afgøre, hvor mange dage jeg vil have dem med, og hvornår. Og det ligger typisk på en tre-fire vagter om måneden, og det er helt i orden med mig. Men vi må se, hvad der bliver besluttet.

Er det stadig sjovt at blive filmet, når man er på arbejde?

- Ja, helt klart. Ellers havde jeg slet ikke gjort det. Det har givet mig en unik mulighed for - forhåbentlig - at påvirke bilisternes adfærd ude i trafikken i en god retning. Indslagene bliver jo suppleret af en masse faktuelle oplysninger i samarbejde med Rådet for større færdselssikkerhed, og jeg håber da selvfølgelig, det kan være med til at få dem til at lægge nogle af deres uvaner væk.

Vlado har brugt mere end 30 år på at forsøge at forbedre danskernes trafikvaner. Foto: Krestine Havemann

Opfører folk sig anderledes, når de bliver stoppet af en, de kender fra tv?

- Det er meget forskelligt. Der er jo heldigvis mange mennesker, der slet ikke kender noget til det her program, men der er selvfølgelig også mange, der gør. Det er ikke sjældent, at folk spørger: 'Er det ikke dig fra fjernsynet', når jeg har stoppet dem.

- Nogle gange får vi så lige en snak om det også - enten før eller efter vi har klaret det politimæssige. Og langt hovedparten af de reaktioner, jeg får, er heldigvis positive.

- Nogle gange kommer der endda gode tips ud af det, når folk kommer i gang med at snakke. Så fortæller de måske om et lyskryds, hvor folk altid kører over for rødt eller om en nabo, der kører spritkørsel, som jeg burde holder øje med.

- At jeg er kendt fra tv åbner op for, at folk kommer mere i dialog med mig, end de ville gøre, hvis det var en betjent, de aldrig havde set før. Folk snakker ganske enkelt meget mere med mig, end de gjorde, før jeg blev kendt fra det her program.

Har du været ude for nogle sjove episoder, når du bliver genkendt i trafikken?

- Jeg har oplevet tilspidsede og optrappede situationer i bandemiljøer og lignende, hvor der pludselig er en der siger: 'Hov, det er da ham der Vlado!' Og så sker der typisk det, at situationen bliver lidt anderledes, end den ellers villet have været. Så på den måde har det ofte en positiv effekt.

- Nogle spørger efter autografer, og nogle spørger, om der må få taget et billede sammen med mig. Og hvis jeg har tid til det, så er det altid helt fint med mig. Det er også en måde at vise en anden side af politiet på. Og det synes jeg. vi skal benytte os af, når vi nu har mulighed for det.

'Politijagt' kan ses hver onsdag 20.00 på Kanal 5.