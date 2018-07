Nu er den her: Se den nye 'Harry Potter'-trailer

Hvis du er en af dem, der har ventet i spænding på at få et smugkig af den næste film i Harry Potter-universet, behøver du ikke at vente længere

Så er der endelig godt nyt til alle Harry Potter-fans.

I 2016 kom filmen 'Fantastic Beasts and Where to Find Them', som er en del af J.K. Rowlings Harry Potter-univers, og nu er efterfølgeren 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' netop blevet offentliggjort.

Filmene er såkaldte prequils, som foregår 70 år før Harry Potters historie. I 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' møder man Newt Scamander, som spilles af Eddie Redmayne, der særligt er kendt for sin rolle som Stephen Hawking i 'The Theory of Everything'.

Sammen med en ung Albus Dumbledore, der bliver spillet af Jude Law, tager han til Paris i et desperat forsøg på at fange den ondskabsfulde Gellert Grindelwald, som bliver spillet af Johnny Depp.

Det skriver Entertainment Tonight.

'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' er sat til at ramme de danske biografer 15. november 2018.