Nu er det slut: Historisk DR-program sendes sidste gang i dag

Det er slut med at blive opdateret på nyheder fra sportens verden på P3 og P4

Besparelserne på DR kan i højere og højere grad mærkes. Flere programmer lukker og slukker både på tv og i radioen. I dag er turen kommet til Radiosporten, der søndag klokken 18.03 sender for aller sidste gang.

På Twitter begræder DRs sportskommentator Henrik Liniger lukning af de daglige små nyhedsopdateringer fra sportens verden.

'Et kapitel i dansk radiohistorie slutter i dag, når vi for sidste gang sender sportsnyhedsudsendelser på P3 og P4, skriver han blandt andet.

Han kalder det helt forkert, at DR ikke længere skal servicere lytterne med sportsnyheder, men anerkender samtidig, at det er ledelsens opgave og ansvar at føre de politisk besluttede besparelser ud i livet.

'Jeg synes det er helt forkert at lukke sportsnyheder på DR Radio. Men har respekt for den politiske og ledelsesmæssige beslutning der ligger bag', skriver Henrik Liniger.

Det har da også været en tung beslutning at lukke Radiosporten, erkender Anders Kern Boje, der er underdirektør med ansvar for sport i DR Nyheder.

- Det er da vemodigt. Ingen synes, at det er sjovt at spare, men det er politisk besluttet, at det skal vi, siger han til Ekstra Bladet.

Han begrunder lukningen af de daglige nyhedsudsendelser med, at danskernes dagligdag bliver mere og mere digital.

- Derfor finder folk deres sportsnyheder der. Så når vi skulle spare et sted, blev det der, siger Anders Kern Boje.

Den øverst ansvarlige for DR Sporten understreger, at der fortsat vil blive sendt 'Liga' på P3 i 2019. Her får lytter næsten dagligt sportsunderholdning 'med de største og mest spektakulære begivenheder fra sportens verden', som der står på programmets hjemmeside.

Det er Arnela Muminović, der læser sidste kapital op i Radiosportens historie. Det sker på P4 klokken 18.03.

