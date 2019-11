Nu er fremtiden for 'Disney Sjov' afgjort

Efter lange forhandlinger med den amerikanske underholdnings-mastodont er det lykkedes DR at sikre de vigtige rettigheder til 'Disney Sjov' og 'Disneys Juleshow' for endnu et år

Halvanden måned før deadline er det nu endelig lykkedes for Disney og DR at blive enige om at fortsætte det populære fredagsprogram 'Disney Sjov', der siden 1992 har været den ugentlige undskyldning for at fylde slikskålen fredag efter fredag i rigtig mange danske børnefamilier.

Disney og DR lægger hvert år arm om fredagens fremtidige tegnefilm-tilbud. Foto: Disney

Det er DR's 'Troldspejlet'-vært, Jakob Stegelmann, der gennem alle årene har været ansvarlig for at få den vigtige aftale i hus, og han kan nu afsløre, at det igen i år er endt, som man i DR havde håbet på.

Aftalen med Disney i USA, der netop har lanceret deres egen streaming-tjeneste (Disney+) løber dog kun for et år.

- Vi laver kun aftaler for et år ad gangen. Det er noget, vi i DR selv har valgt. Nu om dage er tv-universet meget omskifteligt, samtidig med at tv-forbruget falder. Så vurderingen har været, at det - i lighed med andre programmer - er bedst kun at tage et enkelt år ad gangen, siger Jakob Stegelmann til Ekstra Bladet.

'Troldspejlets' vært, Jakob Stegelmann, har arbejdet med 'Disney Sjov' i mange år, hvor han blandt andet udvælger, hvilke film der skal vises. Foto: Miriam Dalsgaard

- Hvad med 'Disneys Juleshow', har det også være blandet ind i de her forhandlinger?

- Ja, det er med. Det aftaler man også for et år ad gangen, så det er også sikret i 2020.

- Hvad kan du sige om forhandlingerne, som mange jo har tænkt må være blevet sværere i lyset af, at Disney nu selv er trådt ind på streaming-markedet?

- Jeg kan ikke fortælle konkret om forhandlingerne. Det skriver man under på. Men det har faktisk været ret stille og roligt. Vi kom med et oplæg, og det blev vi så enige om.

Den populære formel bliver der dog ikke ændret på.

- Det bliver den sædvanlige struktur med to nye serier og to klassiske. Det kommer til at ligne sig selv fuldstændigt, siger Jakob Stegelmann, der netop nu sidder og udvælger, hvilke serier der skal indgå i det nye års 'Disney Sjov'.

Disney på dansk tv

'Disneys Juleshow' med Jesper Fårekylling er - i lighed med 'Disney Sjov' - med årene blevet en institution på dansk tv. Foto: DR

På dansk tv kunne man for første gang opleve en Disney-udsendelse i 1955. Programmet hed 'Disneyland' og blev sendt med enkelte pauser indtil 1968.

Mellem 1968 og 1992 var det årlige juleshow det eneste Disney-program på de danske kanaler.

Det ændrede sig i 1992, da DR gik i luften med 'Disney Sjov', der bortset fra en kort periode i 1999 har været fast indhold på DR1.

'Disney Sjov' er baseret på det amerikanske Disney Club-koncept, hvor klassiske tegnefilm suppleres med nyt indhold.

Masser af seere

Rip, Rap, Rup og alle de andre fra Andeby og omegn har stadig en trofast fanskare på DR. Foto: DR



Tal fra DR's analyseafdeling viser, at der stadig er masser af seere, der tænder for 'Disney Sjov' om fredagen.

Det gennemsnitlige seertal ligger på 332.000 og har flere uger været over 400.000.

Lægger man lørdagens genudsendelse på DR Ultra oveni, bliver tallet endnu højere.

Årets hidtidige rekord blev sat fredag i uge 1, hvor hele 464.000 så med.

Fredag er slikdag

Fredagsslik og 'Disney Sjov' er et fast ritual i de fleste danske børnefamilier. Foto: Lasse Kofod

At fredag rimer på slik i de danske børnefamilier, kan mærkes direkte på indtjeningen i de mange danske bland-selv-slikbutikker.

Det fortæller Balsam Al-Khafaji, der har været i branchen siden 1999 og til daglig langer slik over disken hos NamNam Slik i Valby.

- 50 til 60 procent af min indtjening laver jeg om fredagen. 30 procent sælger jeg om lørdagen, og resten af ugen kalder jeg 'overlevelsesdage', siger Al-Khafaji til Ekstra Bladet.

Han mener dog ikke, at det kun er på grund af 'Disney Sjov', at der bliver spist voldsomme mængder slik om fredagen.

- Jeg mener egentlig, det mere er den anden vej omkring. Forstået på den måde, at det altid har været om fredagen, man hygger sig med slik. Det er sikkert derfor, DR har lagt programmet der. De har tilpasset deres programplanlægning i forhold til den faste tradition med at spise slik.