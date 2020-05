Nu fortæller han alt

Livet med Joe Exotic var hårdt og ubehageligt, og han opførte sig vanvittigt over for kunder og ansatte.

Sådan lyder det fra 'Tiger King'-stjernen Rick Kirkham, der i en ny dokumentar 'Surviving Joe Exotic: Rick Kirkham afslører alt' lægger kortene på bordet.

Her påstår han blandt andet, at den excentriske zoo-ejer gav sine ansatte dyremedicin og behandlede dyrene skidt.

- Jeg mener, Joe Exotic fik, hvad han fortjente. Jeg mener, at karma kom og bed ham i røven. Han var en meget ond mand, den mand jeg kendte. Han behandlede mennesker værre, end han behandlede dyrene. Og han behandlede ikke dyrene godt, siger Rick Kirkham i dokumentaren, der kan ses på Dplay.

Rick Kirkham skulle producere en realityserie om Joe Exotic. Foto: Rick Kirkham Productions/Dplay

Her afslører han også, at Joe Exotic i virkeligheden var hunderæd for de store, firbenede væsener.

- De fleste mennesker er ikke klar over, at Joe var hunderæd for løverne og tigrene. Han var dødsensbange, siger han og fortæller om de videoer, der ellers findes af Joe Exotic ved siden af tigre og vilde dyr:

- En af tigrene var blevet bedøvet, og den anden var så gammel, at den var blind. Den kunne intet se, så de ville ikke gøre nogen fortræd. Et barn kunne være gået ind i det bur.

'Surviving Joe Exotic: Rick Kirkham afslører alt' kan ses på Dplay fra i dag.

Ekstra Bladet har som det eneste danske medie haft mulighed for at tale med et af de mennesker, der var Joe Exotic nærmest. Det kan læses herunder:

