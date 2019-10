Nu gør han comeback

Når TV2 fredag 25. oktober sender 'Vild med dans' fra Det Kongelige Teater i forbindelse med Knæk Cancer, bliver det med Mads Vad på dansegulvet.

Den populære danser vender nemlig tilbage til 'Vild med dans' for en stund i forbindelse med det stort anlagte show.

Det afslører TV2.

Også danser Marc Christensen, der var med i dette års udgave af danseprogrammet, og den tidligere 'Vild med dans'-profil Katrine Bonde vender tilbage til danseprogrammet for en stund.

I Knæk Cancer-showet skal danserne traditionen tro danse med en helt almindelig dansker, der har haft kræft, og på den måde være med til at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse.

Mads Vads comeback sker i kølvandet på, at han i år har taget en pause fra 'Vild med dans', efter han i maj blev far for første gang.

- Jeg har været med 13 år i træk og elsker programmet overalt i verden, men jeg har sammen med Nana (hans kone, red.) mærket efter, og det rigtige er, at jeg melder fra denne gang, fortalte han i den forbindelse til ugebladet Her&Nu.

I 2013 vandt Mads Vad og Mie Skov vandt 'Vild med dans' i 2013. Foto: Mogens Flindt

Over for Ekstra Bladet forklarede han dog, at det forhåbentlig ikke var et endegyldigt farvel til 'Vild med dans'.

- Jeg elsker programmet, seerne og alle vores fans, det er jo også mit barn! Så ja, jeg kunne godt se mig selv tilbage i 2020. Men man ved jo aldrig, hvad fremtiden bringer, sagde han med et grin.

Hvorvidt Mads Vad vender tilbage til 'Vild med dans' permanent i 2020, må tiden vise.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mads Vad.

