Nu kommenterer Luna 'Gift ved første blik'-drama

Siden 'Gift ved første blik' torsdag aften løb over skærmen, er de sociale medier nærmest svømmet over med støttende bemærkninger til Luna Elmkjær, der krakelerede for rullende kameraer, da hendes tv-mand, Anders Pilemand, efter hendes opfattelse fra det ene øjeblik til det andet skiftede karakter.

Fra at være kærlig, nussende og interesseret i hende, trak han sig fra Luna Elmkjær på førstedagen af deres bryllupsrejse.

- Det har været meget overvældende at alles blikke på den måde hviler på mig, men at det har været positivt, gør mig så glad, siger Luna Elmkjær til Ekstra Bladet.

Anders Pilemand får hårde ord med på vejen efter torsdag aftens afsnit af 'Gift ved første blik'. Foto: Nicolas Cosedis

Raser over Anders: - Ja, jeg kaldte dig idiot!

De mange støttende beskeder og opslag bliver værdsat, fortæller hun.

- Du kan tro, jeg kan mærke det - og ja! Jeg tager det ind. Når jeg cykler hjem fra arbejde, bliver det med hovedet oprejst, siger hun.

Luna Elmkjær har fået mange personlige beskeder fra folk, der så programmet i aftes.

- Jeg tror, at jeg har nået at svare de 50, men jeg har jo også et arbejde at passe. Men jeg synes, at alle skal have et svar, når de har taget sig tid til at skrive til mig, siger vuggestuepædagogen.

Går amok over 'Gift ved første blik': Ville bare knalde

Anders og Luna er blevet et af årets mest omtalte par i 'Gift ved første blik'. Foto: DR

Det er primært kvinder, Luna Elmkjær har skrevet med og har fået henvendelser fra.

- Men der har også været en enkelte mænd. En af dem har skrevet og tilbudt et uforpligtende møde. Det kan han glemme! Der har vi ligesom været, griner Luna Elmkjær og fortæller, at den slags beskeder, gider hun ikke at svare på.

Dog har der også været mænd der mener, at Luna trænger til en rigtig mand.

Jeg er vild med dig, Luna. Du fortjener en modig og dejlig mand. #tueogtonystvklub — Ane Cortzen (@Ane_B_Cortzen) September 12, 2019

Jeg er fucking bange for Anders! Løb Luna! #tueogtonystvklub pic.twitter.com/eDoy9XL7LK — Thomas Tjaerandsen (@Tjaerandsen) September 12, 2019

Mens det er væltet ind med positive beskeder til Luna Elmkjær, har Anders Pilemand fået ørerne i maskinen på de sociale medier.

Konklusion på i aften: Anders er et røvhul. Luna skal huske at glæde sig over, at hun fandt ud af, at han rent faktisk er et kæmpe røvhul så tidligt i ægteskabet. Eller langt inde i ægteskabet, hvis du spørger Anders. #tueogtonystvklub #giftved1blik — Bjarke Charlie (@BjarkeCharlie) September 12, 2019

Hvor er det hjernedødt, hvordan Anders har holdt Luna for nar, hvis han reelt fra første sekund ikke har villet hende. Er han en 20-årig fuckboy fra Tinder eller en 50-årig dude i tørdok gennem 12 år? Ingen ved det #tueogtonystvklub #giftved1blik — Lea Outzen (@lea_outz) September 12, 2019

Sidder tilbage, og er mundlam over Anders, stolt over at Luna håndterer det så flot, det havde jeg ikke gjort, og glad på de resterende pars vegne #tueogtonystvklub — Hanne Jensen (@inger_hanne) September 12, 2019

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Anders Pilemand, der ikke ønsker at svare på den kontakte kritik.

Tidligere har han dog sagt til Ekstra Bladet, at han ikke føler, at han pludselig vendte på en tallerken.

- For mig er det ikke noget, der sker lige pludselig. Det er en gradvis udvikling, men som seerne oplever det, kan jeg godt se, det virker meget brat. Luna kom med mange komplimenter til mig, som jeg blev smigret af. På et tidspunkt går det op for mig, at jeg ikke kan gengælde det. Derfor bliver jeg nødt til at bede om en tænkepause. Jeg vil ikke gå og spille skuespil overfor hende.

Kæmpe krise i 'Gift ved første blik': Så galt gik det