Nu kommer kontroversielt DR-program

Hvor går grænsen?

Det spørgsmål tager satiriker Rasmus Bruun op i det nye debat- og quizprogram 'Bruuns Stue', som snart har premiere på DR2.

Programmet var udsat for voldsom kritik allerede i forbindelse med optagelserne, hvor en joke oplæst af Huxi Bach om folk af somalisk afstamning fik en deltager til at græde.

Under optagelserne 10. juni blev paneldeltagerne bedt om at tage stilling til, om de ville læse en krænkende joke op om en somalisk person. Det sagde tv-vært Huxi Bach, som var en del af panelet, ja til. Som et tvist blev en somalisk statist inviteret med ind i programmet, og hun skulle således høre Huxi Bach læse den grove joke op.

'Hvordan slår man ti fluer med ét smæk? Man klasker en somalier i øjet', skulle komikeren angiveligt have sagt.

Huxi Bach fik en kvinde af somalisk afstamning til at græde. Foto: Jens Dresling

Her kørte optagelserne dog af sporet, for den somaliske kvinde var tydeligvis ikke blevet briefet om, hvad der skulle ske, og hun blev derfor ked af det og begyndte at græde, da joken blev læst op.

- Jeg kan godt bekræfte, at det er sket. Så vidt jeg var orienteret, var statisten bekendt med vittigheden og det setup, der blev lavet, men det viser sig så, at der er gået noget galt i briefingen, sagde Rasmus Bruun dengang til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Den kvindelige statist begynder at græde, og efter det er sket, er der flere, der ikke ønsker at fortsætte programmet, så vi tager en pause og taler om, hvad der er sket.

Skal sige fra

I en pressemeddelelse oplyser DR, at man med programmet ønsker at afsøge krænkelsesdebatten og diskussionerne omkring blandt andet sexisme, kulturel appropriation og racisme.

I programmet får Rasmus Bruun besøg af en række gæster med forskellig etnicitet, seksuel orientering eller religiøs overbevisning.

Det er en væsentlig del af programmet, at de medvirkende bliver sat i situationer, hvor de får til opgave at sige til eller fra og på det grundlag diskutere deres individuelle grænser.

De medvirkende uddyber deres reaktioner, så seerne kan få indsigt i, hvordan krænkelser kan opleves forskelligt fra person til person.

- I 'Bruuns Stue' bliver det tydeligt, hvilke dilemmaer jeg og alle andre kan havne i, fordi vi ser og oplever verden forskelligt og afkoder humor på hver vores måde, siger Rasmus Bruun i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Hvis jeg insisterer på min ret og lader alle jokes og kommentarer komme ud, kan jeg risikere at skubbe folk fra mig. Hvis jeg lægger bånd på mig selv og kun lader udvalgte jokes og kommentarer passere, så er der større chance for, at jeg bliver inde i varmen.

- I det lys sker der noget forløsende med debatten i 'Bruuns Stue', fordi de medvirkende er i en ramme, hvor de får mulighed for at gå legende og søgende til emnerne, og hvor der ikke bliver peget fingre af nogen, forklarer han om konceptet.

'Bruuns Stue' får premiere på DR2 og DRTV lørdag den 21. november kl. 22.00.