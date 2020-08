Nu kommer 'Morgensang' igen: De overtager for Faber

Danskerne kan igen begynde at glæde sig til at synge med, når programmet 'Morgensang' vender retur.

Det sker 12. august, hvor værtduoen Kaya Brüel og Ole Kibsgaard byder velkommen retur til morgensangen fra DR Koncerthus.

Det nye værtspar ser frem til at synge med danskerne. Foto: Agnete Schlichtkrull, DR

Det bekræfter DR i en pressemedelelse.

- Vi glæder os og håber, at der er rigtig mange, der synger sammen med os og vil være med til at bevare traditionen for ’Morgensang’. Det er helt unikt at dyrke danske sange i fællesskab på den måde, siger Kaya Brüel.

På samme måde er Ole Kibsgaard helt klar til rollen som vært.

- Følelsen af at synge sammen gør bare noget med stemningen og fællesskabet. Vi kommer til at benytte os af flere instrumenter, så på nogle numre vil der blive spillet for på guitar eller et andet instrument, når det giver mening, men selvfølgelig også stadig klaver.

Ifølge DR kan danskerne se frem til klassikere som 'Jutlandia', 'I Østen stiger solen op', 'Jeg er havren' og ’Det er sommer, det er sol, og det er søndag’.

Nye tiltag

Som noget nyt vil programmet i weekenderne have mere fokus på familien, og her er det både børn og voksne, der skal synge sammen.

Hver onsdag skal en skoleklasse syge, og det bliver 16 skoler fra rundt om i Danmark, der skal være med.

Philip Faber er godt tilfreds med de nye værter.

- Kaya og Ole er så ægte og musikalske, så det kan kun blive godt. Ole spiller fantastisk på mange forskellige instrumenter, og Kaya synger vidunderligt. ’Morgensang’ er et supplement til alle sangfællesskaber og til danskere i alle aldre, som vil være fælles om sang. Jeg glæder mig til at synge med fra sidelinjen. Lige nu er jeg selv afsted med DR Pigekoret for at sparke sæsonen i gang, så jeg er tilbage i mit helt eget element, og det har jeg glædet mig så meget til, fortæller Phillip Faber.

’Morgensang’ sendes hverdage klokken 9.05 på DR1, DRTV og P2. I weekenden sendes ’Morgensang’ klokken 10.03.