Nu reagerer de på historisk sejr

Fredag aften skrev skuespiller Jakob Fauerby og Silas Holst verdenshistorie, da de som det første mandlige par nogensinde har vundet 'Vild med dans'.

Da Ekstra Bladet talte med parret umiddelbart efter sejren, var de stadig rørt til tårer.

- Det er helt overvældende og fantastisk, lød det fra Jakob Fauerby, der stadig havde vand i øjnene.

Glæden var stor hos Jakob Fauerby og Silas Holst. Foto: Ernst van Norde

- Det er voldsomt, synes jeg. Men mest er det en mangfoldighedskrammer, man får. Vi står kun her, fordi hr. og fru Danmark også har turdet have et åbent sind og også har kunnet se igennem seksualitet og køn og sådan noget. Det er kun derfor, man står her nu. Det er mest det, der fylder. Det giver en stolthedsfornemmelse, sagde Silas Holst videre.

Jakob og Silas vinder 'Vild med dans'

- Jeg er simpelthen så rørt og glad, og jeg er taknemmelig over, at jeg bor i et land, hvor lige præcis det her kan lade sig gøre, og at hvis man knokler røven ud af bukserne og knokler hårdt for det, så bliver man belønnet - uanset hvad, supplerede Jakob Fauerby.

- Hvordan føles det, at I har slået verdensrekord?

- Det føles sindssygt. Det er første gang i verdenshistorien, at det er sket. Vi talte om det i pausen. Det er først i løbet af i morgen, når man lige drikker en kop kaffe eller et eller andet, at man lige finder ud af, hvad det er, man har gjort, og hvad der er sket. Lige nu føles det bare som om, vi er gået videre til næste fredag. Det er også fordi, vi ikke har lyst til, at det skal slutte nu, sagde Silas Holst.

Jakob Fauerby og Silas Holst var meget rørte efter sejren. Foto: Ernst van Norde

Selvom 'Vild med dans' er slut for nu, er det dog ikke helt slut med dans for Jakob Fauerby.

- Det er så mærkeligt, at vi ikke skal ned i træningslokalet nu. Men vi kommer til at danse igen, sagde han med et grin.

- Jeg glæder mig til at drikke en kop kaffe, uden at vi skal ud at træne bagefter, lød det videre fra Silas Holst.

- Det kan godt være, at jeg skal ned og danse i Silas' danseskole. Silas har startet en danseklasse for samkønsdans. Lad os se, sagde Jakob Fauerby videre, inden de forlod studierne i Forum Horsens for at tage videre til efterfest.

Ingen tvivl: De vinder 'Vild med dans'