Nu sker det: 'Rap fyr' vender tilbage

Will Smith har nu afsløret, hvornår reunion-afsnittet af 'Fresh Prince of Bel-Air' har premiere

Den populære TV-serie 'Fresh Prince of Bel-Air', som på dansk blev sendt under navnet 'Rap fyr i LA', vender tilbage med et reunion-afsnit i anledning af seriens 30-års jubilæum, og nu har seriens store stjerne Will Smith endelig løftet sløret for, hvornår afsnittet har premiere.

Det gør han i et Instagram-opslag, hvor han også offentliggør traileren til programmet.

'Det her er de folk, der har gjort mig til den, jeg er i dag. Og jeg kunne ikke lade den her dag gå uden at markere anledningen. 'Fresh Prince of Bel-Air'-reunion ... 19. november på HBO Max,' skriver verdensstjernen.

Torsdag 19. november kan afsnittet altså ses på streaming-tjenesten HBO Max, hvor mange nok vil sidde med øjnene rettet mod skærmen.

Will Smith kommer i afsnittet til at tage et tilbageblik på seriens højdepunkter sammen med Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid og Alfonso Ribeiro. Også DJ Jazzy Jeff, gør sin entre i afsnittet.

Det bliver dog uden Wills bestemte onkel fra serien, Uncle Phil, der havde det borligenavn James Avery. Han døde på nytårsaftensdag tilbage i 2013 efter komplikationer i forbindelse med en hjerteoperation.

Will med resten af Banks-familien fra seriens begyndelse i 1990. Foto: Nbc/Stuffed Dog/Quincy Jones Ent/Kobal/Shutterstock

Seriens faderfigur bliver dog bestemt ikke glemt af stjernerne i afsnittet med både tilbageblik og flere store hyldester fra seriens hovedpersoner.

'Fresh Prince of Bel-Air' kørte fra 1990 til 1996 og bliver set som en af Will Smiths bedste skuespilspræstationer i karrieren.

HBO Max er kun tilgængeligt i USA lige nu, men tjenesten er planlagt til at gå i luften i Skandinavien i 2021.

