Nu stikker det HELT af i knaldeprogrammet

Man må sige, at tv-programmet 'Ex on the Beach' omsider lever op til sit ry som Danmarks vildeste realityprogram.

Efter en træg start valgte produktionen af udskifte stort set alle pigerne i startcastet, siden da har nonneklostret været fortid, og i aftenens afsnit stikker det helt af.

Her har Naja gang i Mark, Kristine har gang i Søren, Katrine har gang i Frederik og minsandten om ikke Sidsel også har gang i Jeppe, da tabletten plinger og skaber kaotiske tilstande.

Diverse erigerede penisser danser fra side til side, imens deltagerne forsøger at finde den lille tablet, som giver deltagerne beskeder fra produktionen.

- Det er helt sikkert den mest kaotiske tablet, vi har fået, lyder det fra deltageren Kristian, der fortsætter.

- Jeg har en virkelig dårlig, dårlig mavefornemmelse.

Og han er ikke alene.

- Jeg frygter det værste. Der kan ikke komme noget godt ud af, at den tablet plinger, efter vi er gået i seng, konstaterer Kristine.

Forklarer knalde-koks: - Det er jo ikke Medina, jeg ligger med

Folk sidder og ryster blot få øjeblikke efter, at de alle lå i sengen og havde godt gang i hinanden. Men beskeden skal jo læses højt, og det gør Tessie.

- Man skal altid sove med ét øje åbent i villaen, lyder beskeden.

'Ex on the Beach' kan ses søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.