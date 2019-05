Nu svarer 'Game of Thrones'-stjerne igen: Kritikken er respektløs!

I kølvandet på den netop afsluttede ottende og sidste sæson af 'Game of Thrones' har der lydt massiv kritik fra mange af seriens trofaste fans, der mener, at den afsluttende sæson har være så stor en skuffelse, at den bør genindspilles med mere kompetente manuskriptforfattere.

De sure fans har sågar søsat en underskriftindsamling for at få det til at ske. Indsamlingen har i skrivende stund samlet næsten 1,4 mio. underskrifter.

Skulle det usandsynlige ske, bliver det dog ikke med Sophie Turner på holdet. I et interview med New York Times fortæller hun, at hun finder idéen helt og aldeles respektløs

- Alle de her underskriftindsamlinger og lignende ting, synes jeg er respektløst i forhold til filmholdet, manuskriptforfatterne og filmmagerne, der har arbejdet utrætteligt de sidste ti år og brugt elleve måneder på at filme den sidste sæson, siger hun til avisen og tilføjer:

- Så mange mennesker har arbejdet så hårdt på at få det til at ske, og at folk så sviner det til, blot fordi det ikke er præcis det, de ønsker. Det er respektløst.

Hvis man kigger på karaktererne på filmsiden IMDb (se nedenfor), er det tydeligt, at tv-seerne har været markant mere utilfredse med den ottende sæson end de foregående.

'