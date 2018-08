Nu vender 'Café Hack' tilbage til landsdækkende radio

Allerede fra på søndag er det populære radioprogram fra Café Hack i Aarhus tilbage på landsdækkende radio.

Fremover kan man nemlig hver søndag fra 10.00 til 12.00 lytte med på Ekstra Bladet Radio, når vært Søren Dahl tager imod nye gæster og får sig en sludder om løst og fast og alt det midt imellem.

I næste måned produceres program nummer 1.000 og aftalen mellem Ekstra Bladet og SK Production, der står bag 'Dahl på Hack - som programmet hedder nu - sikrer, at hele lan­det er dækket via det digitale sendenet.

Programmets vært Søren Dahl er - forståeligt nok - glad for udsigten til at komme endnu bredere ud.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu fremadrettet har fået Ekstra Bladet Radio med i vores sendeplatform. Vi har masser af aktuelle, ved­kommende og spændende gæster i vores program, som også rammer deres lyttere, siger Søren Dahl, der i søndagens premiereprogram har besøg af Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og tv-kokken Adam Aamann, landets ukronede smørre­brødskonge.

Da 'Café Hack' blev sendt på P4, lyttede flere end en million med hver søndag. Foto: Ernst van Norde

God stemning og god musik

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen, der selv har været gæst hos den erfarne radiovært, glæder sig over, at Søren Dahls radiohygge - ligesom da programmet hed 'Café Hack' og blev sendt på DR's P4 - igen når ud til alle danskere.

– Vi er glade for at præsen­tere ’Dahl på Hack’ på Ekstra Bladet Radio. Søren Dahl formår at få det bedste ud af sine gæster – også jeg, da jeg besøgte ham forrige år. Det er simpelthen god stem­ning, god musik og godt interview-håndværk når Søren Dahl tager imod. Det glæder mig, at vi med aftalen giver alle danskere mulighed for igen at lytte til det populære program, siger Poul Madsen.

Hvis man vil lytte til 'Dahl på Hack' kan de ske ved at finde Ekstra Bladet Radio på DAB+, RadioPlay eller via Ekstra Bladet Radios app.