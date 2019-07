Nu vender ikonisk serie tilbage til dansk tv

Så er der godt nyt til alle, der er fan af den ikoniske serie 'Beverly Hills 90210'.

27 år efter den danske tv-premiere vender serien nemlig tilbage med seks nye afsnit på dansk tv.

Tilbage i maj kunne danske medier afsløre, at Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Brian Austin Green, Tori Spelling, Gabrielle Carteris og Ian Ziering, skuespillerne bag de folkekære karakterer i 'Beverly Hills 90210', vil blive genforenet i en ny serie, hvor de forsøger at få en ny sæson af 'Beverly Hills 90210' op at stå.

Og netop den serie vil kunne opleves på dansk tv.

TV 2 Zulu viser nemlig den seks afsnit lange serie to dage efter den amerikanske premiere - 9. august klokken 20.55.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Luke Perry, der spillede Dylan McKay i den populære serie, døde 4. marts 2019 og vender derfor ikke tilbage i den nye serie. Foto: Snap/REX/Shutterstock

I en pressemeddelelse skriver CBS Television Studios og FOX Entertainment, at de populære skuespillere i bedste meta-stil skal spille sig selv, mens de forsøger at lave en ny sæson af 'Beverly Hills 90210'.

- De genforenes, da en af dem foreslår, at det er tid til en genoplivning af 'Beverly Hills 90210'. Men arbejdet med at få en ny sæson op at stå kan blive en endnu mere interessant sæbeopera end en ny sæson af det gamle show. Hvad sker der, når venner og fjender og gamle romancer mødes igen og skal forsøge at fortsætte, hvor de slap?, lyder det i pressemeddelelsen.

Nu kan du snart opleve 'Beverly Hills'-stjernerne i nye afsnit. Foto: Brian Bowen Smith / FOX / TV 2

'BH 90210' er produceret af Chris Alberghini, Mike Chessler og Paul Sciarrotta samt de legendariske skuespillere selv; Gabrielle Carteris, Shannon Doherty, Jennie Garth, Brian Austin Green, Jason Priestley, Tori Spelling og Ian Ziering.

Serien er produceret til CBS Television i samarbejde med FOX Entertainment, mens CBS Studios International distribuerer serien internationalt.

