Nul stjerner: - Indædt had til Nordkorea

Mads Brügger, der for tiden er aktuel med dokumentar-serien 'Muldvarpen', høster ikke mange roser fra Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea.

Faktisk slet ingen.

'Muldvarpen', der for tiden bliver vist på DR, følger en dansk kok og en tidligere narkodømt gå undercover for at afsløre Nordkoreas forsøg på at skaffe penge til landet ved blandt andet at sælge våben.

Mens den danske regering mener, at dokumentarserien viser Nordkoreas brutalitet, finder venskabsforeningens formand, Anders Kristensen, dokumentarserien så elendig, at den ikke fortjener én eneste stjerne.

- Hvad synes du om filmen?

- Jeg synes, at det er en useriøs film, som rejser flere spørgsmål end svar. Filmen kan være underholdende, men den afslører ikke noget.

- Du mener ikke, at den afslører Nordkorea tilbyde våben til den danske forretningsmand?

- Jo, det ser de ud til at gøre, men der så mange ubesvarede spørgsmål ved siden af, og man tænker, at de ikke vil tilbyde det til en mand, de ikke kender.

- De (nordkoreanerne, red.) spørger først sent om navnet på hans firma, og så finder han bare hurtigt på et navn.

- Det lyder alt sammen meget mærkeligt, og at de kan bringe nødhjælp ind og få våben ud - det kan man slet ikke, for sådanne fly er overvåget.

- Der er så mange løse ender - det er en meget spændende film, men den har ikke hold i virkeligheden.

- Hvor mange stjerner vil du give den?

- Den skal ikke have nogen.

- Så den skal have nul stjerner?

- Ja.

- Hvorfor?

- Fordi antikommunismen og det indædte had til Nordkorea skinner gennem hele vejen. Den arbejder ikke seriøst med landet Nordkorea. Den prøver kun på en falsk måde at afsløre noget, der ikke findes.

- Hvad er falsk ved dokumentaren?

- Man påstår alt muligt om Nordkorea - at man kan købe amfetamin, raketter, håndvåben og tanks.

- Jeg tror ikke på, at man som ukendt forretningsmand kan købe disse ting, og det med at købe en ø i Afrika lyder som fup. Det tror jeg ikke, at nordkoreanerne er med på.

- Det er jo netop nordkoreanerne, der bringer disse muligheder i spil. For eksempel ser man en nordkoreansk delegeret tilbyde våben til den danske forretningsmand ...

- Ja, det har vi set i filmen, men vi aner ikke, hvad der er tale om. For eksempel har vi set et katalog, men man kan ikke se, hvad der bliver skrevet under på.

- Hvad skulle være overskriften på din anmeldelse af filmen?

- Åh, det ved jeg sgu ikke lige … Den skulle være ’Indædt had til Nordkorea’, siger han.

