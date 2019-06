Numse-selfie går HELT galt

Til efteråret er der premiere på filmen 'Jagtsæson' med Mille Dinesen, Lærke Winther og Stephania Potalivo i hovedrollerne.

At dømme efter det første klip fra filmen er der tale om en særdeles pinlig sag, der kommer til at give eksempelvis 'Klovn'- og 'Klassefest'-filmene kamp til stregen.

Her ser man et udsnit af en scene på et hotelværelse, hvor den unge Bella (Stephania Potalivo) indvier Eva (Mille Dinesen) og Marlene (Lærke Winther) i, hvordan hun afbleger sit numsehul med blegecreme.

Eva bliver nysgerrig og må straks på toilettet for at få syn for, hvordan hendes egne nedre regioner tager sig ud.

Uheldigt opkald

I færd med at tage en numseselfie aktiverer hun intetanende Facetime og ringer i stedet op til sin chef, som uheldigvis står midt i et teambuilding-seminar sammen med alle hendes kollegaer fra Skattestyrelsen.

Filmen om den nyligt fraskilte singlemor Eva (Mille Dinesen), der tager på wellness-weekend med barndomsveninden Marlene (Lærke Winther) for at blive hjulpet gennem sin midtvejskrise har premiere 3. oktober.

Den er instrueret af Tilde Harkamp, der blandt andet har 'Den anden verden' og 'Iqbal og den hemmelige opskrift' på sit film-cv.

Manuskriptet har forfatterparret Claudia Boderke og Lars Mering, der blandt andet står bag de succesfulde 'Klassefesten'-film, stået for.