Numsedanser i nøgenprogram: - Giv mig en ordentlig snurretur

25-årige Ida fra Aalborg er et levende bevis på, at man ikke behøver drage tværs over atlanten for at finde en vaskeægte sambanumse.

Den jyske blondine er hovedperson, når 'Date mig nøgen' ruller over skærmen i aften på TV2 ZULU, og her kan man roligt tale om en veldrejet dame.

Når hun ikke smider tøjet på tv, er Ida kosmetolog og sambadanser. Sidstnævnte har hun over otte års erfaring med, hvilket foruden et par faste baller har givet hende titlen 'instruktør'.

- Sambaen gør mig bare enormt glad og enormt fri, fastslår hun selv.

- Jeg hviler meget i min krop. Jeg er, som jeg nu er skabt. Meget åben, meget frisindet og rigtig meget nøgen.

Første biseksuelle deltager i dansk nøgenprogram

Grønne fingre

Der bliver en del forskelligt at vælge mellem, når Ida skal finde en date blandt aftenens fem nøgne mandekroppe. Hendes udvalg tæller blandt andet en maler, en studerende og en gasbeton montør.

Selv er Ida ikke bleg for at få skidt under neglene, og hun håber på at finde en date med samme indstilling.

- Der er nok lidt en bonderøv gemt inde i mig, siger hun.

- Til trods for jeg egentlig er meget feminin, har jeg bestemt heller ikke noget imod at hoppe i et par gummistøvler og overalls for at gå ud og grave lidt i jorden.

Der er altså tale om en pige med ben i næsen og fødderne solidt placeret i den jyske muld.

Alle detaljer bliver inspiceret, når Ida skal finde en date. Foto: Per Arnesen/TV2

'Date mig nøgen': Ses både med pige og fyr

Ordentlig snurretur

Ingen af aftenens mandlige deltagere kan ryste røv og svinge hofter helt som Ida, men det er heldigvis ikke et problem. Det er nemlig ikke på dansegulvet, hun gerne vil kastes lidt rundt.

- Den mand, jeg leder efter, behøver ikke nødvendigvis at kunne danse, men han må gerne kunne give mig en ordentlig snurretur, fastslår hun med et grin.

'Date mig nøgen' kan ses hver mandag klokken 20.40 på TV2 ZULU og TV2 PLAY.