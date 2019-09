Ny chokerende besked til Luna: Sølle seks kroner værd

Optagelserne til 'Gift ved første blik' var dårligt nok overstået, før Luna Elmkjær solgte sin vielsesring. Her ventede et nyt chok

Efter den chokerende bryllupsrejse med Anders Pilemand, skulle man næsten ikke tro, at der var noget, der kunne ryste Luna Elmkjær.

Den 52-årige 'Gift ved første blik'-deltager blev alligevel noget overrasket, da hun solgte sin vielsesring fra tv-ægteskabet.

- Anders og jeg blev gift 28. maj, og allerede 17. juni solgte jeg min ring. Jeg måtte egentlig ikke, for optagelserne var dårligt nok slut, men jeg var ligeglad, for jeg var i den grad færdig med Anders og eksperimentet. Så jeg tænkte, at jeg ville sælge ringen og bruge pengene til hjælp til en rejse i min sommerferie, fortæller Luna Elmkjær til Ekstra Bladet.

Hun tog sin vielsesring og en anden ring med hen til en guldhandler på Østerbro.

Det er den samme guldsmed, der har lavet alle ringene i årets 'Gift ved første blik'. Foto: DR

- Jeg anede det ikke, men det var et meget fint sted - vist et af de fineste i byen, fortæller Luna Elmkjær, der håbede, at ringen ville indbringe hende god slat penge.

- Guldhandleren vejede vielsesringen og gjorde, hvad hun skulle. Da hun var færdig, fortalte hun, at hun kun kunne give mig seks kroner i guldpris for ringen, fortæller Luna Elmkjær, der ikke troede sin egne ører.

- Jeg fortalte hende om ringens historie, og hun lovede at give den et ekstra ledt syrebad, griner 'Gift ved første blik'-deltageren, der gik fra forretningen med i alt 129 kroner på lommen for de to ringe.

Guldsmeden bag ringen: Pengene passer - Jeg synes, at det lyder som en fair pris for guldet i ringen, siger guldsmeden Kalle Glamour, der har designet og lavet de 10 vielsesringe til 'Gift ved første blik' 2019. De fem sæt vielsesringe er efter aftale med produktionen lavet af sølv og derefter forgyldt. - De er alle stemplet 925 - altså sølv. Jeg har ofret en rigtig god forgyldning på dem, for jeg vidste, at parrene fra programmet muligvis skulle bade med dem på under deres brullypsrejse. Og en forgyldt ring ser altså fin ud på tv, siger guldsmeden. Han fortæller, at det ville være en seriøs udskrivning for DR og Snowman Productions, der producere 'Gift ved første blik', hvis de ti ringe skulle være ægte guld. - Sådan en guldring ville koste mellem 7000 og 8000 kroner pr. styk, siger Kalle Glamour. Ren guldpris

Guldsmeden fortæller, at hans 'Gift ved første blik'-ringe er langt mere værd end seks kroner. - De øvrige materialer og min arbejdsløn er jo ikke taget med i den pris, siger han. Hvor meget Snowman Productions har givet for ringene vil produktionselskabet ikke oplyse. - Ringene købes af produktionen, og ringene er designet af Kalle Glamour. Derudover er ringene en del af det samlede produktionsbudget, og hvad de koster, har jeg ikke mulighed for at svare på, siger Mette Nissen, der er producent på 'Gift ved første blik'.

Det rakte ikke til at rejse ret langt væk, men Luna Elmkjær kom alligevel en tur til Korfu.

- Jeg var afsted alene i den uge 'Gift ved første blik' havde premiere, og det var dejligt at bevise overfor mig selv, at det kunne jeg godt, siger Luna Elmkjær og fortæller, at hun mødte en sød mand under sin ferie, som hun hyggede sig med.

- Han flirtede virkelig meget med mig og det var fantastisk med en uge i flirtens tegn. Det var fedt at opleve i kølvandet på alt det andet, fastslår Luna Elmkjær.

Luna på date med en kvinde

Morgengaven fra Anders Pilemand har hun i øvrigt også byttet. Det var en halskæde med teksten 'Follow Your Dreams'.

- Jeg bar den på den på noget af vores bryllupsrejse, og det var jeg lidt nervøs for, om de ville opdage det, da jeg returnerede den. Men jeg havde øvet med en kollega, at jeg skulle sige, at jeg bare havde prøvet den på en enkelt gang. De opdagede intet, siger Luna Elmkjær.

I stedet for halskæden fra Anders fik Luna Elmkjær et par kopper fra Royal Copenhagen, en Mom-ring og en kaffekande fra Stelton, som hun har brugt som gave.

- Så tak Anders, lyder det fra Luna Elmkjær.

Luna Elmkjær har også været kreativ med sin brudekjole, så hun kan bruge den igen. - Jeg har farvet den tulipanrød, siger hun. Foto: Nicolas Cosedis

