Ny dokumentar: Det Vollsmose du ikke kender

Siger man Vollsmose, tænker mange måske mere på ’vold’ end på ’venskab’.

Men i ’Q’s Barbershop’ er virkeligheden en anden. En ny dokumentar, der viser en række ærlige samtaler hos den eneste barber i ghettoen.

Der får man både den ’skarpeste fade’ og gode råd fra ejeren Qasim Ahmed Nuu for bare 100 kroner.

Qasim Ahmed Nuu havde taget sin børn med til gallapremieren i Nordisk Film biografen i Odense. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Det sociale boligbyggeri fra Odenses udskældte bydel var for barbershoppens faste kunder skiftet ud med en rød løber, popcorn og afterparty – uden alkohol – for en aften, da dokumentaren fredag aften havde gallapremiere i Odense.

Nedbryder fordomme

Iklædt mørke hættetrøjer, kasketter og knivskarpe frisurer kom de unge mænd fra dokumentaren dryppende. Filmen, der skulle været startet klokken 19, blev udskudt med 30 minutter, fordi nogle fra barber-slænget havde misset deres bus.

- Filmen nedbryder helt klart nogle fordomme om Vollsmose. Jeg er meget taknemmelig for, at filmen tog den retning, for vi har virkelig brug for det. Det handler altid om det andet, siger Somalisk fødte Qasim Ahmed Nuu, da Ekstra Bladet møder ham til gallapremieren.

Han var ankommet i jakkesæt sammen med sine to sønner, der havde hver deres gule Gucci-bluse på.

- Der er 10.000 indbyggere i byen. Hvis bare der er en procent, der er kriminel, skal det ikke gå udover os andre, der passer os selv, afleverer børnene om morgenen og arbejder om dagen.

Filminstruktøren Emil Langballes mor underviste i Vollsmose i 15 år. Han forbinder området med fællesskab og varme. Foto: Tim Kildeborg Jensen

I dokumentaren er man ikke i tvivl om, at 36-årige Qasim Ahmed Nuu er et forbillede for de unge drenge i Vollsmose, der slås med hver deres.

Med et kæmpe smil på læberne, mens barbermaskinen retter en afro eller 'fade' til, spørger han interesseret til alles drømme og fremtid, uanset baggrund.

Med røde vægge og en sofa altid fyldt med venner, skulle man mere tro, man nærmere var havnet i en dagligstue end hos en barber. Det er stedet, hvor Vollsmoses unge kommer og hænger ud.

Ikke et glansbillede

Skaberen bag dokumentaren, Emil Langballe, har selv mange minder fra Vollsmose fra sin barndom.

Da han voksede op, kunne han ikke genkende 'den dæmonisering af området i medierne og i den politiske retorik'. Derfor prøver han med filmen at nedbryde fordomme om ghettoen.

Instruktøren Emil Langballe besøgte første gang Qasim Ahmed Nuus barbershop for to år siden. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- I dokumentaren tales der om at ryge joints, at sidde i fængsel og lignende. Kan det være med til at understrege fordommene?

- Jeg vil jo gerne give et ærligt billede af livet i barbershoppen. Og ja, nogle ryger joints og nogle er kriminelle derude. Det er jo en del af virkeligheden. Men der er også så sindssygt meget andet. Jeg prøver ikke at tegne et glansbillede. Jeg vil gerne vise, at nogle bokser med nogle reelle problemer, og at det ikke er en dans på roser at bo i et stigmatiseret område.

'Q's Barbershop' har verdenspremiere på CPH:DOX 23. marts og kan ses på DR3 og dr.dk 10. april.

Ejeren af Vollsmoses eneste barbershop er så stolt - både over dokumentaren, men også over at være et forbillede for områdets unge. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Inspirerende

Riyad Dommariya er selv med i 'Q's Barbershop' i et kort øjeblik. Han er fast kunde. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Riyad Dommariya, 24 år, rapper og bor i Odense

- Det er faktisk en god film. Jeg synes, den var meget inspirerende. Jeg hader ellers normalt dokumentarer, for det plejer at være kedeligt. Men den her har humor.

- Den afspejler helt klart Vollsmose. Sådan er det at bo der.

Hører så meget

Maria Liedicke bor lidt udenfor Vollsmose og synes, dokumentaren fortæller om en anden side af området, end man normalt hører om. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maria Liedicke, 24 år, læser på VUC og bor i Odense

- Jeg ser normalt ikke dokumentarer, Den var virkelig god.. Man hører så meget om Vollsmose, og den her handler ikke kun om det, man normalt hører om området.

- Det er så positivt inde i den barbershop med den måde, de deler alle mulige ting med hinanden, men de stadig er hans kunder, han gerne vil give en flot frisure.

Slet ikke fake

Hanad Abdulle møder selv tit fordomme, når han fortæller, at han bor i Vollsmose. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Hanad Abdulle, 20 år, går i gymnasiet og bor i Vollsmose

- Den var pragtfuld. Det var bare en typisk dag i Vollsmose. Der var slet ikke noget fake ved den.

- Alt, der sker, er realistisk, og der er ikke noget censur. Det er som hverdagen og virkeligheden der.