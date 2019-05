Ny film på vej om miljø-Greta

Det er ikke mere end seks dage siden, at den 16-årige svenske miljø-aktivist Greta Thunberg foran Christiansborg overfor 30.000 danskere advarede om de store mængder CO2-udslip, der kan forårsage en snarlig dommedag, hvis der ikke gøres noget alvorligt ved miljøet.

- Vores hus står i flammer. Og vi burde blive sure og udnytte denne vrede til at handle. Og handle, som gjaldt det vores liv. For det gør det, proklamerede Greta Thunberg, hvorefter publikum ved Folkets Klimamarch jublede og gik i optog gennem København.

Der er ingen tvivl om, at der er kæmpe interesse for den lille svenske Greta, og nu er det også afsløret, at der er en stor dokumentarfilm på vej om den 16-årige skolepige, der startede med at få opmærksomhed, fordi hun pjækkede fra skole for at gøre opmærksom på verdens miljø-problemer.

Det skriver flere medier, heriblandt den svenske avis Expressen.

Her er Greta Thuberg i gang med sin 'enmands-strejke', der endte med at blive en international bevægelse. (Foto: Ritzau Scanpix)

Producent, Fredrik Heinig, fra filmselskabet B-Reel Films bekræfter, at filmselskabet har fulgt Greta Thunberg med kameraer siden august måned sidste år, hvor hun startede sin skolestrejke.

Siden er den unge Greta blevet et af de mest kendte mennesker i verden. I forbindelse med sin kamp for miljøet er hun blevet hyldet af Hollywood-skuespillere som Leonardo DiCaprio og Arnold Schwarzenegger. Hun har hilst på selveste paven og holdt tale i EU-parlamentet.

- Vi tænkte, at det ville være spændende at følge med fra starten og se, hvordan Gretas historie udviklede sig. At det skulle blive, som vi senere har set, havde ingen af os drømt om. Men vi forstod allerede dengang, at hun havde en særlig kraft. Og derfor ønskede vi at følge hende, forklarer Fredrik Heinig.

Her hilser Greta på selveste paven. (Foto: Ritzau Scanpix)

Det er dokumentarfilm-instruktøren Nathan Grossman, der har dokumenteret Gretas usædvanlige rejse gennem de sidste 10 måneder.

- Vi skildrer selvfølgelig hele miljøbevægelsen omkring Greta, men filmen handler i høj grad om selve Greta, og om hvad der sker med hende, når hun havner i alt det her, siger Fredrik Heinig, der tilføjer, at filmen også vil sætte fokus på al den kærlighed og al det had, som Greta udsættes for i sin kamp for miljøet, hvor hun hele tiden mødes med store krav.

Dokumentarfilmen om Greta Thunberg vil få premiere i år 2020, og Fredrik Heinig siger, at der allerede er stor efterspørgsel på filmen:

- Hele verden skriger efter den her dokumentarfilm, siger Fredrik Heinig til Expressen.

Det er allerede besluttet, at filmen skal vises på Sveriges svar på DR, nemlig SVT. Og mon ikke, at den også kommer på dansk tv i samme periode.