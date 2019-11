Ny Harry Potter-opfølger på vej

Den tredje film i spinoff-serien 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' bliver filmet til næste år

Om et par år kan Harry Potter-fans glæde sig til en ny film i rækken af opfølgende historier om den unge troldmand, Newt Scamander.

Det kan medier som Daily Mail berette.

I november 2021 ventes det nemlig, at 'Fantastic Beasts and Where to Find Them 3' bliver kastet på lærrederne verden over.

I hvert fald er det planlagt, at optagelserne til den nye film starter til foråret næste år. Og det bliver med en række genkendelige ansigter.

Tilbage i rollen som Newt Scamander er den tidligere Oscar-vinder Eddie Redmayne, ligesom Johnny Depp tager sig ud som Gellert Grindelward nok en gang.

I filmene følger man Newt Scamanders rejse i en fortryllende verden. Foto: Jaap Buitendijk

Denne gang skulle historien angiveligt foregå i Brasilien, melder mediet. Den første film i rækken foregik i 1927's New York, mens toeren foregik i Paris.

Udover de tilbagevendte stjerner ventes det, at Jessica Williams' karakter Eulalie 'Lally' Hicks kommer til at spille en større rolle end sidst.

Hun er lærer på den amerikanske pendant til Hogwarts Skole for Heksekunster og Troldmandsskab. Den hedder Ilvermorny Skole for Heksekunster og Troldmandsskab.

Øverst i artiklen kan du finde en trailer til den første af filmene i rækken om de fantastiske væsner.

