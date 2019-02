Ny 'Paradise'-babe: Jeg er biseksuel

Cecilie Digemose er et navn, man godt kan skrive sig bag øret, for hun er med i den nye sæson af 'Paradise Hotel', hvor hun håber at få både kvinderne og mændene til at dreje hovederne, når hun går forbi.

- Jeg er biseksuel, konstaterer hun, da Ekstra Bladet møder hende i Mexico.

- Drengene ser bestemt godt ud. De er rigtig, rigtig søde, og pigerne ser fandeme også godt ud. Der er ikke en finger at sætte der.

Hun smiler, for da Ekstra Bladet møder hende få dage inde i optagelserne er der allerede én bestemt, hun har fået et godt øje til.

- Jonass er bestemt en rigtig, rigtig sød fyr. Han er den, der ser allerbedst ud af fyrene, konstaterer hun.

Cecilie Digemose er med i den nye sæson af 'Paradise Hotel'. Foto: Janus Nielsen

Intet at skjule

Cecilie Digemoses omgangskreds ved godt, at hun er biseksuel, og de accepterer det fuldt ud, fortæller hun. Det samme gør de andre deltagere.

- Jeg har ikke noget at skjule. Jeg er glad for, at de andre deltagere har taget så godt imod mig. De er faktisk rigtig glade for, at der er en biseksuel med, fortæller hun og fortsætter.

- Da jeg var lille, troede jeg, at jeg var født som det forkerte køn. Da jeg var 12 år, fandt jeg ud af, at der er noget, der hedder biseksuel, så jeg udforskede det og fandt ud af, at jeg er biseksuel. Så jeg har vidst det i lang tid.

- Min familie har det fint med det.

Smukke 19-årige Cecilie fortæller, at hun altid gerne har villet prøve kræfter med det populære tv-program, og starten har levet op til forventningerne.

- Vi har de vildeste fester. Der er masser af tequila, så der bliver taget bodytequila og rystet røv, slår hun fast.

Hvordan det går Cecilie Digemose i programmet kan ses fra slutningen af marts på TV3.