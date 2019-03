Ny paradiso: Det har været en tung byrde

18. februar kunne deltagerne i årets 'Paradise Hotel' drage et lettelsens suk.

Helt tilbage i oktober sidste år drog de mod Mexico for at deltage i tv-programmet, men først fire måneder senere kunne de endelig fortælle venner og familie sandheden; at de deltager i den nye sæson.

I månederne op til har de måttet lyve over for alle, og det har været hårdt, indrømmer Sarah Tiedt, der deltager i den nye sæson.

- Det har været mega lækkert, at man endelig har kunnet få det ud. Det har været en tung byrde, man har gået med, siger hun i videoen over artiklen.

Løgne og benægtelser

Deltagerne bliver pålagt af TV3, som viser 'Paradise Hotel', at de skal holde deltagelsen hemmelig for ikke at stjæle fokus fra andre programmer. Eksempelvis blev kanalens spritnye stor-satsning 'Love Island' filmet og vist i samme tidsrum, hvilket betød at man i sagens natur gerne så fokus rettet mod dét program.

Det gjorde, at deltagerne i 'Paradise Hotel' måtte vente tålmodigt.

- De har trukket det længere ud i år med at offentliggøre os og også sende det i fjernsynet, så det har været rigtig dejligt, da det endelig kom ud, at man ikke skal lyve og benægte længere, siger Sarah Tiedt.

Flere i hendes omgangskreds havde gættet, at hun måske skulle deltage i programmet, og derfor måtte hun ignorere folks beskeder.

- Jeg har undgået at åbne rigtig mange beskeder fra folk, som har spurgt ind til det. De tror måske, at jeg tror, jeg er alt muligt. Men det er jo, fordi man ikke vil blive ved med at lyve og benægte, siger hun og indrømmer, at det har været en hård tid.

- Det har været hårdt. Det har faktisk været noget af det hårdeste at skulle holde det hemmeligt, siger hun.

Hør Sarah Tiedt fortælle, hvorfor det var hårdt at holde hemmeligt i videoen over artiklen.

Den nye sæson af 'Paradise Hotel' har premiere på tirsdag på TV3 og Viaplay.