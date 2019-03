Ny Paradiso: Man bliver jo liderlig

Sarah Tiedt var overbevist om, at hun ikke skulle være sammen med nogen i årets 'Paradise Hotel', men varmen og sprutten tog over

'Paradise Hotel' står for døren.

På tirsdag kan TV3 vise den 15. sæson af det populære realityprogram, der traditionen tro har Rikke Gøransson i spidsen som vært.

I den forbindelse fik Ekstra Bladet to af årets deltagere i studiet.

Jonass Jensen og Sarah Tiedt er begge en del af startcastet, og da Ekstra Bladet mødte dem i Mexico ved optagelsernes begyndelse, var Sarah Tiedt klar i spyttet, da snakken faldt på hotellets fyre.

- De kan 100 procent glemme alt. Der kommer ikke til at ske noget, og jeg kommer ikke til at være forelsket herinde eller have sex herinde eller noget som helst, slog hun fast med syvtommersøm.

Sarah Tiedt tog munden for fuld, da hun kategorisk afviste, at hun ville få interesse for programmets mandlige deltagere. Foto: Janus Nielsen

Lever i en boble

Men da klippet blev vist i Ekstra Bladets studie, fik Jonass Jensen et smørret grin på læben, og Sarah erkender, at udmeldingen måske var lidt for bombastisk.

- Ja, det var jeg måske. Men man har én holdning, når man kommer derned, og sååå, ja. Man kommer derned, og man kender ikke nogen, og det er meget mærkeligt, for alt er styret dernede, og man lever lidt i en boble. Måske åbner man lidt mere op, siger hun i klippet over artiklen.

- Man bliver liderlig, konstaterer Jonass, hvilket får Sarah til at nikke samstemmende.

- Ja, det gør man. Jeg tror, det er en blanding af varme og sprut.

Noget kunne altså tyde på, at Sarah og de andre deltagere har hygget sig gevaldigt i Mexico. Hvordan det udvikler sig, kan ses fra på tirsdag på TV3 og Viaplay, når 'Paradise Hotel' får premiere.