Ny reality-stjerne: Har knaldet over 100 damer

Det indrømmede han indirekte på den røde løber til snigpremieren på den kommende sæson af Paradise Hotel.

Sammen med Sara Dohn, som er en del af startcastet, mødte de Ekstra Bladet på den røde løber.

Her blev de spurgt ind til deres fortid, og hvad der gør dem til en god paradiso.

- Mine kammerater har altid sagt 'Ah Mike, du skal være med i Paradise. Du er en fuckboy, haha, lød det ærlige svar fra den 22-årige paradiso, der åbenbart har efterkommet vennernes ønske.

- Er du en fuckboy?

- Det ved jeg sgu ikke, om jeg er. Jeg har måske været, lød den ærlige vurdering.

Det gjorde selvsagt Ekstra Bladet reporter nysgerrig, hvorefter en regulær gættekonkurrence gik startede.

- Hvor mange har du været sammen med?

- Det skal vi ikke ind på. Det er ligemeget, lød det i første omgang.

- Men hvis du selv kalder dig en 'fuckboy'.

- Ja, altså. Jeg har været en 'fuckboy'. Jeg har hygget mig, lød det fra den unge mand, der i dag holder sig til en kvinde, da han efter Paradise Hotel har fundet kærligheden.

Efter lidt tovtrækkeri afslørede han, at antallet af nedlagte damer er over de 100.

Endelig gammel nok

Ved sin side havde han Sarah Dohn, der så lettere chokeret ud, da hun hørte, at den unge playboy havde været sammen med et trecifret antal kvinder.

Og for hendes vedkommende virkede det til, at hun har ventet længe på muligheden for at deltage i realityprogrammet.

- Jeg er endelig gammel nok. Nu kan jeg, så det gjorde jeg, lød svaret, da hun blev spurgt om, hvorfor hun havde tilmeldt sig programmet.

Øverst i artiklen kan du se hele interviewet med de friske paradisoer.