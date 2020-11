Ny rekord? Lyn-knald i 'Ex on the Beach'

Der har været mange lyn-knald i 'Ex on the Beach', men Jeppe Risager er en klar kandidat til titlen som programmets Lucky Luke.

Den dameglade nordjyde har tidligere i sæsonen haft sex med Tabita, men det er længe siden, så om det skyldes 'over-tænding', eller hvad det skyldes, vides ikke, men da han får Tenna med i kanen, er det overstået i et tempo, der er Usain Bolt værdig.

- Ej Jeppe, det var virkelig kort, lyder det fra Tenna, der har svært ved at holde grinet tilbage, da det simpelthen er komisk, at sex kan vare i så kort tid.

Jeppe lægger sig da også fladt ned.

- Det var virkelig kort ... Altså... Jeg var meget liderlig, undskylder han nærmest.

Jeppe imponerer ikke ligefrem i klippet over artiklen. Foto: Janus Nielsen

Ambitionerne var ellers tårnhøje, og Jeppe havde planer om at knalde 'all night long', som han så friskt siger.

Men sådan går det ikke, som du kan se i videoen over artiklen, hvor et enkelt par virker dybt rystet over det galehus, de er havnet i.

For Tenna og Jeppe er ikke de eneste, der går til den, som det kan ses i videoen herunder:

'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4.