Ny sæson af sci-fi-serie bliver hyldet af anmelderne

4. juli er for de fleste kendt som amerikanernes nationaldag. En dag, der vest for Atlanterhavet bliver fejret med fyrværkeri og 'Stars and Stripes' flagrende i himlen - men det er ikke kun amerikanerne, der har noget at fejre på gårsdagens Independence Day.

Den nyeste sæson af den anmelderroste serie 'Stranger Things' kunne også streames fra i går, og med det tårnhøje niveau, de forrige to sæsoner har haft, har forventningerne naturligvis været lige så høje.

Men forventningerne til den nye sæson bliver heldigvis indfriet - hvis man altså skal stole på flere udenlandske anmeldere.

Tredje sæson af 'Stranger Things' er den bedste indtil videre. Der er mere på spil og stærkere udvikling hos personerne,' skriver blandt andet det amerikanske medie IGN.

Popkultur, gys og drama

Første sæson 'Stranger Things' kom som et lyn fra en skyfri himmel tilbage i 2016 og tog verden med storm. Og med sin specielle kombination af gys, popkultur fra 80'erne og nogle enormt dygtige børneskuespillere vandt serien mange seeres hjerter fra start.

Det nyeste skud på 'Stranger Things'-stammen skulle minde om de forrige sæsoner - bare udført endnu bedre.

Denne gang er byen Hawkins truet af både monstre fra 'the upside down' og frygten for Rusland og den kolde krigs potentielle udbrud.

'Historien følger de forskellige hovedpersoner i deres 'amatør-detektivarbejde,' når de følger op på forskellige skræmmende trusler. Måden historien bliver splittet op på og fortalt gennem de forskellige personer, er en genistreg. Som en helhed bliver historien denne gang fortalt med en tyngde, den aldrig har haft før'. Det skriver BBC's anmelder blandt andet.

'Sæsonen har et mere velfungerende tempo end de forrige sæsoner, og den er endnu sjovere,' skriver The Guardian.

Fra børne- til teenagedrama

De dygtige børneskuespillere er dog ikke længere børn. Skuespillerne var i første sæson mellem 12 til 14 - i dag er de mellem 15 og 17.

Det betyder, at skuespillernes spæde teenageår for alvor er i gang i virkeligheden - og det samme gør sig gældende for seriens hovedpersoner.

'Max (Sadie Sink) og Elevens (Millie Bobby Brown) venskab vokser, og der bliver shoppet og snakket om drenge,' skriver BBC i deres anmeldelse.

'Mike (Finn Wolfhard) og Eleven skiftes mellem at kysse og slå op. Dustin (Gaten Matarazzo) har - hvis vi skal tro på ham - en kæreste, som han mødte på en sommerlejr.' skriver Guardian i deres anmeldelse.

Der er altså tale om et naturligt skift i dynamikken og interessen for børnene i Hawkings. Men det skader ikke fortællingen - tværtimod.

For hvis man skal stole på de udenlandske anmeldere, er den nyeste sæson af 'Stranger Things' i mindst lige så god form som de forrige to sæsoner og indeholder stadigvæk det velkendte gys, drama og 80'ernes popkultur.