Ny 'Tiger King'-skandale: Stjerne tiltalt

De fleste husker nok Doc Antle som manden, der i Netflix-successen 'Tiger King' omgav sig med både kvinder og store katte, men nu er den excentriske tv-stjerne kommet i klammeri med loven.

Fredag kom det i en pressemeddelelse frem, at Doc Antle er blevet tiltalt for flere lovovertrædelser. Blandt andet er han tiltalt for at have handlet ulovligt med vilde dyr.

Det skriver flere medier blandt andre People.

Antle, der ejer parken ved navn Myrtle Beach Safari i den amerikanske stat South Carolina, er desuden tiltalt for 13 tilfælde af dyremishandling, skriver mediet.

Det er statsadvokatens dyreværnsenhed, der har undersøgt sagen, og de mener, at Doc Antle og en zooejer fra den nærliggende stat Virginia ulovligt har handlet ulovligt med løveunger.

Ikke alene

Doc Antle er ikke den eneste, der har fået lovens lange arm at føle. Det gælder i den grad også hovedpersonen i 'Tiger King', Joe Exotic, som i 2019 modtog en dom på 22 års fængsel for at have planlagt at få rivalen Carole Baskin myrdet.

Joe Exotic med voldsom afsløring

Derudover er to af Doc Antles døtre i forbindelse med sagen mod deres far blevet tiltalt for tilfælde af dyremishandling.

Serien med det noget kontroversielle og meget karakteristiske persongalleri blev ifølge Netflix set af 34 millioner mennesker over hele verden i de første ti dage, den var at finde på den populære streamingtjeneste.

Her kan du læse Ekstra Bladets overblik over de mange medvirkendes liv, som det så ud, da serien udkom i foråret (+).