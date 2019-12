Ny TV2-vært: - Jeg ser min familie om aftenen

Der er ingen tvivl om, at Kanya Natasja Rørbech befinder sig godt i sin nye rolle som bogstavvender på 'Lykkehjulet'

Tilbage i august kom det frem, at 'Lykkehjulet' i starten af det nye år vender tilbage til skærmen som et fast format på TV2 Charlie. Programmet var i 2018 kortvarigt blevet genoplivet som en jubilæumsudgave med Mikkel Kryger som vært og Stephania Potalivo som bogstavvender.

De seks afsnit blev dog en stor succes, og derfor besluttede TV2, at det ikoniske program, som i første omgang løb over skærmen i 1988 til 2001, igen skulle være en fast del af tv-billedet.

Efterfølgende blev det afsløret, at det ikke bliver Stephania Potalivo, der skal vende bogstaver i den nye sæson når programmet har premiere til januar, men derimod 43-årige Kanya Natasja Rørbech, som vi blandt andet kender fra Thansen-reklamerne og 'Kurt, en ukendt helt' på Ramasjang.

Optagelserne er i øjeblikket i fuld gang, og der er ingen tvivl om, at Kanya er vild med sit nye job:

- Det er rigtig sjovt, vi er allerede i fuld gang med optagelserne, og det går godt. Det er gået utrolig hurtigt, og det er så skægt. Jeg befinder mig så godt i rollen, jeg elsker det, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det tager ret meget tid, da vi skyder fire programmer om dagen med en dags mellemrum, så de dage, vi ikke optager, hviler man ud og lader op til næste dag, så man har energi igen. Jeg ser dog min familie om aftenen, så det hele hænger heldigvis fint sammen, fortsætter hun.

- Lige nu fokuserer jeg fuldt ud på 'Lykkehjulet' og laver ikke andre ting. Det er jo nyt, der er mange mennesker, og så vil jeg jo bare gerne gøre det godt, uddyber hun og tilføjer:

- Det er super fedt at være på sammen med Mikkel, og vi møder 12 nye deltagere om dagen og snakker med dem, hvilket også er rigtig sjovt. Mikkel og jeg dyster lidt om at få vores egne ordgåder med, så vi prøver at finde nogle gode og pitche dem ind undervejs. Det hygger vi os ret meget med.

