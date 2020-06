Ny udvikling: Berygtet seriemorder erkender flere mord

Årtiers forsøg på at få stillet seriemorderen, der terroriserede Californien i 70'erne og 80'erne og blev kendt som 'The Golden State Killer', til ansvar for sine handlinger ser nu ud til endelig at få en ende.

Mandag har den 74-årige tidligere politimand Joseph DeAngelo erkendt flere drab og andre forbrydelser, han er tiltalt for.

Det skriver blandt andre Los Angeles Times.

DeAngelo blev anholdt i 2018, da en ny efterforskningsmetode med brug af familiært DNA pludselig gav resultater.

Han blev efterfølgende tiltalt for 13 mord, 13 tilfælde af kidnapning og mere end 62 andre forhold heriblandt mere end 50 voldtægter, hvoraf mange sager dog er forældede.

Den spektakulære sag har fået massiv mediedækning, og senest har streamingtjenesten HBO Nordic netop haft premiere på dokumentarserien 'I'll Be Gone in the Dark', som følger journalist Michelle McNamaras jagt på den berygtede seriemorder.

Journalist døde i jagten på seriemorder

Taler næsten ikke

Ifølge Los Angeles Times foregår retssagen på grund af coronavirus i en balsal tilknyttet det universitet i Sacramento, hvor Joseph DeAngelo i sin tid blev uddannet.

Under retssagen var han iført et visir for ansigtet, og der kom ikke mange ord ud af 74-årige serieforbryder, som udelukkende svarede ja og nej på dommer Michael Bowmans spørgsmål.

Joseph DeAngelo var, før han blev anholdt, kendt under navnene 'Golden State Killer', 'the East Area Rapist', 'the Visalia Ransacker' og 'the Original Nightstalker'. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge mediet har han endnu ikke forholdt sig til alle de forbrydelser, han er tiltalt for, men det forventes, at han vil erkende alt. Således vil han kunne undgå en dødsstraf, men formentlig kommer han aldrig igen på fri fod.

Nyt, opsigtsvækkende dna-våben: Familier fælder ukendte mordere

Forbrydelserne, som Joseph DeAngelo er tiltalt for, fandt sted i perioden mellem 1973 og 1986, og hans ofre tæller op mod 106 mænd, kvinder og børn.

Han udvalgte som regel sine ofre omhyggeligt, overvågede dem og dannede sig et billede af deres vaner. Og så slog han pludselig til midt om natten, hvor han trængte ind i deres soveværelse og blændede dem med lyset fra en lommelygte.

Ofte slog han til mod par, hvor han voldtog kvinden og lod parret tro, at han befandt sig i hjemmet i lang tid efter forbrydelsen.