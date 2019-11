Ny vært på legendarisk DR-program

Når der fra næste efterår skal jongleres med K3'ere og kvadratmeterpriser på DR, bliver det med et velkendt DR-ansigt som vært.

Tina Müller er kvinden, der skal holde styr på million-buddene fra hold øst og hold vest i 'Hammerslag'. Det har DR netop afsløret.

Det er første gang, at programmet får en kvindelige vært, når Tina Müller afløser Christian Degn, der som bekendt er skiftet til TV2, hvor han nu er quizmaster på 'Hvem vil være millionær'.

Før Degn var det Frode Munksgaard og Peter Ingemann, der stod i spidsen for programmet, der løb over skærmen for første gang for mere end 25 år siden.

- 'Hammerslag' er et af DR's flagskibe, så jeg er faktisk ret stolt og beæret over, at de har valgt mig som vært på programmet, siger Tina Müller til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at det har været en lang proces at blive den særligt udvalgte, der skal styre slagets gang i 'Hammerslag'.

- Dagen efter jeg kom hjem efter fire uger til Tour de France, ringede de og spurgte, om det kunne være noget for mig. Jeg var til casting, men der gik over en måned, før jeg hørte noget, fortæller hun.

I september var Tina Müller til anden casting. Det foregik med rigtigt manuskript ude i et hus, og for en måned siden kom så beskeden om, at hun var valgt.

- Det er dejligt endelig at kunne sige det højt. Det har været lang tid at holde det hemmeligt, griner hun.

God tid

Først til foråret skal hun i gang med optagelserne, og det giver hende god tid til at sætte sig ind K3'ere og tilstandsrapporter.

- Men man skal huske på, at jeg skal være vært på 'Hammerslag' og ikke ekspert. For mig gælder det om at vise interesse og glæde samt at skabe god stemning i programmet. Hvis ikke der er god stemning i et primetime-program, tror jeg ikke, at folk gider at se det, siger hun.

Mange af DR's seere kender formentlig Tina Müllers ansigt ret godt allerede.

Hun har blandt andet været vært på 'Madmagasinet' på DR1, og siden 2014 har hun været vært på DR Sporten. Det job fortsætter hun i sideløbende med sin nye værtsrolle på 'Hammerslag'.

Allerede senere på måneden kan den nye 'Hammerslag'-vært ses på skærmen, når der er VM i håndbold for kvinder i Japan.

- Det er lidt af et drømmescenarium, at jeg skal lave begge dele, siger en glad Tina Müller.

'Hammerslag'-programmerne med den nye vært i spidsen kan ses næste efterår.