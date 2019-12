'Nybyggerne'-pars hårde år: Operation, renovering og baby

Da TV2-programmet 'Nybyggerne' rullede over skærmen i foråret 2017, var Cecilie og Jonas Handberg blandt de medvirkende.

Desværre for parret vandt de ikke huset i Gistrup udenfor Aalborg, men de fik en oplevelse for livet. Tv-deltagelsen blev dog ikke den eneste store begivenhed for parret det år, da de i sommeren 2017 blev gift.

Parret havde derudover en drøm om at få et barn sammen, men det viste sig, at det var lettere sagt end gjort. To år endte der med at gå, men i januar i år kom lille Charlie til verden - en måned før tid.

Knap etårige Charlie er lidt af en charmør. Privatfoto.

Nu er snart det første år som forældre gået, og der er ingen tvivl om, at 31-årige Cecilie og 30-årige Jonas nyder den nye rolle. Det seneste år har dog ikke kun været præget af babylykke, da 'Nybyggerne'-parret tilbage i juni tog en stor beslutning og købte et dødsbo i Dragør.

- Der er ingen tvivl om, at der virkelig er sket meget det seneste år. Udover at nyde tiden med Charlie har vi også haft gang i den helt store renovering. Det var ellers ikke planen, at vi ville flytte i hus lige nu, men så steg min andelslejlighed, vi begyndte at kigge, og så forelskede vi os i byen på landet. Vi har dog fundet ud af, hvor hårdt det er at renovere i forhold til at bygge nyt, som vi gjorde i 'Nybyggerne', fortæller Cecilie til Ekstra Bladet.

Det er lidt af et husprojekt, Cecilie og Jonas har kastet sig ud i. Privatfoto.

- Når først man begynder at rykke op i noget, der er 60 år gammelt, så ved man aldrig, hvad man lige finder. Så er der et utæt vandrør, en skæv væg eller fugt fra et tag. Det er 1000 gange hårdere, det vi er i nu, end da vi var i 'Nybyggerne'.

- Det har selvfølgelig også noget at gøre med, at vi samtidig har barn og fuldtidsjob ved siden af, men derudover er det her også alvor, mens 'Nybyggerne' bare var for sjov. Selvfølgelig var det også et hjem, men det var jo ikke vores egne 300.000 kroner, og det er bare noget andet, fortsætter hun.

Her skal vi blive gamle

Cecilie, Jonas og Charlie har boet i huset i Dragør, siden de købte det, men det har bestemt været hårdt arbejde at få det hele til at spille. Der er dog ingen tvivl om, at de føler, det er det hele værd.

- Man finder da ud af under sådan en omgang, hvor dejligt det er at have vand i et køkken, når man et stykke tid har levet uden. Vi vidste godt, det var et stort projekt, så vi var helt indstillede på det. Vi elsker det, og vi vil bo her, indtil vi bliver gamle, forklarer Cecilie.

Det er ikke svært at forstå, at Cecilie og Jonas forelskede sig i hyggelige Dragør. Her er deres fine hus. Privatfoto.

- Vi ville nok have haft mod på at kaste os ud i projektet uanset hvad, men 'Nybyggerne' har da gjort, at vi har prøvet at leve i byggerod og ved, hvad hinanden er gode til i sådan en proces, og at vi er seje til at lave et godt håndværk. Det er jo altid nemmere anden gang, fortsætter Cecilie, der slår fast, at parret er lige så seje til at være forældre:

- Det går så godt med familielivet, men selvfølgelig hjælper det nok også på det, at vi har fået et vildt nemt og sødt barn, som for det meste sover om natten.

- Vi har delt barslen halv/halv, så lige nu går Jonas hjemme, og det er virkelig fedt. Vi har jo fået Charlie sammen, og vi kan begge give noget, forklarer Cecilie, som drømmer om endnu et barn indenfor nærmeste fremtid.

- Jeg vil nok mere end Jonas lige på nuværende tidspunkt, da jeg ikke vil være en gammel krukke. Jonas synes, at vi har rigeligt i en lige nu, så han synes godt, vi kan vente lidt med en mere. Fordi det tog to år at få Charlie, har jeg nok bare ikke lyst til at vente alt for mange år, hvis det tager tager tid igen, men nu må vi se, hvad fremtiden viser.

Charlie starter i dagpleje i slutningen af januar. Privatfoto.

Frygtede kræft

Umiddelbart virker det til, at alt kører på skinner for Cecilie og Jonas med drømmehus og ønskebarn. Tilbage i efteråret så alt dog ikke helt så rosenrødt ud.

- Jeg blev opereret i ganen, fordi jeg havde en forhøjning, som lægerne var bekymrede for, om den var ondartet. Så jeg var lige igennem en uge i kræftpakke, fuld narkose og operation. Det var virkelig hårdt, fordi vi var skide bekymrede, men heldigvis gik det rigtig godt, da forhøjningen var godartet, fortæller hun lettet.

- Derfor glæder vi os ekstra meget over, at vi har det så godt i øjeblikket, fortsætter hun og tilføjer, at selvom parret nød at være med i 'Nybyggerne', glæder de sig over, at de ikke i samme grad bliver genkendt på gaden længere:

- Det er dejligt, at vi bare er 'os' nu fremfor Cecilie og Jonas fra 'Nybyggerne'. Det betyder dog ikke, at vi er afvisende i forhold til at medvirke i mere tv i fremtiden.

- Vi havde faktisk for nyligt ansøgt om at medvirke i et nyt DR-program, der handler om familier, der har købt hus og skal renovere uden nogen særlige håndværksmæssige forudsætninger. Det tænkte jeg gav god mening, også fordi det var 'virkeligt', mens 'Nybyggerne' mere bare var 'leg'. Så jeg ville gerne vise, hvordan det var, når det var helt ægte. Men vi kom så ikke med, fordi vi havde medvirket i 'Nybyggerne', forklarer hun.

Cecilie og Jonas som de ser ud i dag. Privatfoto.

Både Cecilie og Jonas arbejder til dagligt på Husum Skole, men i fremtiden håber Cecilie at kunne skifte det trygge job som folkeskolelærer ud og i stedet leve af sin hobby - at tegne.

