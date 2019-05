Nye Harry Potter-bøger på vej

Tyve år efter at den første Harry Potter-bog blev lanceret, er der nu godt nyt.

Forfatteren til bøgerne, J.K Rowling, har nemlig offentliggjort på sin hjemmeside, at fans kan se frem til fire nye bøger.

Den nyhed bringer Pottermore.com.

Det skal bøgerne hedde: Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts

Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology

Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy

Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures

Der er tale om fire noveller, der kan hentes ned som e-bøger på hjemmesiden. De vil fokusere på nogle af fagene på skolen Hogwarts, blandt andre 'Besværgelser', 'Forsvar mod Mørkets Kræfter' og 'Botanik'.

J.K Rowling ønsker nemlig, at fans skal have mulighed for at dykke længere ned i Harry Potter-universet.

Se også: Det vidste du ikke om Harry Potter: Sådan kom Hogwarts-elever af med deres afføring

De første to bøger udkommer 27. juni. Resten har ikke endnu ikke fået en officiel dato.