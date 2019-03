Nye paradisoer flytter sammen: Det er skide fedt

Allerede før 'Paradise Hotel' er gået i gang, er to af fyrene flyttet sammen

'Paradise Hotel' har det med at udvikle stærke venskaber og i år er ingen undtagelse.

Det fortalte Jonass Jensen, da han sammen med Sarah Tiedt besøgte Ekstra Bladets tv-studie.

Her afslørede Jonass nemlig, at han og Teitur Skoubo, der også er deltager i programmet, er flyttet sammen i København.

- Vi klingede fint nok sammen i 'Paradise Hotel', men det er helt sikkert Teitur, jeg har hængt mest ud med, efter vi kom hjem. Også inden vi flyttede sammen. Der var vi forbi og besøge hinanden hver dag, når vi havde tid, så gav det meget god mening at flytte sammen, siger Jonass i videoen, som du kan se over artiklen.

Udover Jonass og Teitur tæller bofællesskabet også to venner.

- Vi fik en lejlighed og bor mig, Teitur og to af vores kammerater. Det går pisse godt. Vi hygger os sindssygt meget, det er lidt ligesom at være på efterskole. Man har altid nogen at være sammen med, spise med, stå op med og gå i seng med. Vi har hvert vores værelse og en fællesstue, det er skide fedt, siger Jonass.

Hør Jonass fortælle om forholdet til Teitur i videoen over artiklen.

Den 15. sæson af 'Paradise Hotel' har premiere på tirsdag.