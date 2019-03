Nye paradisoer: Sådan reagerede forældrene

Det var ikke alle, der var glade for, at deres børn skulle deltage i 'Paradise Hotel'. Hør deltagerne fortælle i videoen

En ny sæson af 'Paradise Hotel' står for døren.

Tirsdag har TV3 premiere på første afsnit af den 15. sæson, og det bliver med et nyt kuld forventningsfulde unge deltagere, som skal give den gas i den mexicanske hede.

Ekstra Bladet mødte deltagerne i Mexico i forbindelse med optagelserne, hvor vi spurgte til, hvordan forældrene har det med, at deres arvinger kaster sig ud i livet som realitydeltagere.

- Min mor havde regnet ud, at jeg ville gøre det på et tidspunkt, og hun er glad for, at jeg tager afsted og kommer ud og oplever noget. Min far var ikke ligeså glad til at starte med og spurgte, om det ikke handlede om sex og alt for meget druk, men han gav sig sgu, siger Cecilie Digemose, som er en del af startcastet.

Det samme er Daniel Trier.

- Min far var utroligt cool med det. Han gik allerede i gang med at spørge, om jeg skulle kneppe og syntes, det var pisse sjovt, hvor min mor ikke syntes, den var for god. Men jeg fik heldigvis tilladelse i sidste ende, siger han.

For andre lå nervøsiteten mest i, hvordan deres børn ville fremstå på tv.

- Det er mest min mor, jeg har snakket med det om, og hun synes sgu egentlig bare, det er sjovt. Så længe jeg ved, hvilket hav, der ligger ud for (hotellet, red.) og ikke får sagt alt for dumme ting, siger Lea Haskiel.

Du kan se deltagerne fortælle om forældrenes reaktioner i videoen over artiklen, hvor en af fyrene blandt andet fortæller, at han fik besked på ikke at komme hjem til Danmark med kønssygdomme.

'Paradise Hotel' har premiere på TV3 og Viaplay tirsdag.