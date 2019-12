Nye stjerner i TV2's succes-serie

Danskerne yndlingslærer med den berømte skovmandsskjorte er snart tilbage på TV2 med en helt ny sæson af den populære fiktionsserie 'Rita'.

Søs Egelind kan også opleves i femte sæson af 'Rita'. Foto: Per Arnesen/TV2

Optagelserne er netop ovre, og TV2 afslører, at serien blandt andet får selskab af de to garvede skuespillere Søs Egelind og Lisbet Dahl. Ud over det stærke cast af danske skuespillere kan seerne også se frem til en sæson, hvor Rita tager en stor beslutning. Det skriver TV2.

I den kommende sæson kommer man til at opleve Rita åbne sin egen lilleskole sammen med kollegaen Hjørdis.

Rita kommer på alvorligt arbejde i den nye kommende sæson, hvor hun starter en lilleskole. Foto: Per Arnesen/TV2

- I denne sæson får Rita det, som Rita vil have det. Hun fusionerer arbejds- og privatliv i ét stort hus, ét stort kaos, men der befinder hun sig godt, indtil kaos vokser hende over hovedet. At være Rita for fuld styrke kan også være farligt, når man tror, man kan alt og være alting for alle på én gang: Lærer, kæreste, mor, kollega, ven.

- Og så må Rita stille sig selv spørgsmålet: Er jeg god for andre mennesker, eller er jeg i virkeligheden selv ét stort kaos? fortæller Marie Østerbye til tv2.dk, der er hovedforfatter på sæsonen.

Ud over Søs Egelind og Lisbet Dahl, som er nye karakterer i serien, er der blandt andet også gensyn med både Ellen Hillingsø, Carsten Bjørnlund og Peter Gantzler.

Serien forventer at få premiere i løbet af foråret 2020.