Nye tips: Netflix-succes kan opklare 16 år gammelt mord

FBI kan være på vej til at opklare et 16 år gammel mord, efter Netflix har givet nyt liv til serien 'Unsolved Mysteries'

Netflix tog endnu et skridt ind på true crime-scenen, da streamingtjenesten i starten af juli genoplivede successerien 'Unsolved Mysteries'.

Serien er med det samme blevet en succes og meget omtalt verden over, og nu kan serien også være med til at hjælpe politiet med at opklare et mord, som de i de seneste 16 år ikke har formået at finde den skyldige.

Den nye Netflix-serie har nemlig fået det til at strømme ind med tips, som måske kan føre til en opklaring på en af de seks mordsager, som den nye sæson omhandler. Det siger Terry Dunn Meurer, som står bag 'Unsolved Mysteries', til TMZ.

Hun fortæller, at produktionen har modtaget op mod 1500 tips om de seks sager. 50 af disse er blevet vurderet til at være reelle nok til, at de er blevet sendt videre til politikredse, som efterforsker de enkelte mord.

Terry Dunn Meurer fortæller, at det meget vel kan blive den 16 år gamle sag om mordet på Alonzo Brooks, der først kan blive opklaret.

Alonzo Brooks blev i 2004 fundet myrdet. Den 23-årige mørke amerikaner havde været til fest med nogle venner, hvor der blev råbt racistiske ord efter ham, hvilket skabte et skænderi mellem ham og andre af festens deltagere.

Hans venner forlod festen, som fandt sted 80 kilometer fra flokkens hjem, og tog hjem på grund af en misforståelse omkring, hvordan Alonzo Brooks ville komme hjem. Han vendte heller aldrig hjem og blev derfor meldt savnet.

En måned efter blev han fundet, og selvom der har været mange teorier om, hvorfor han skulle myrdes - blandt andet om han blev slået ihjel på grund af sin hudfarve - er mordet fortsat uopklaret.

Terry Dunn Meurer siger dog til TMZ, at man har fået mange nye informationer og har videresendt konkrete navne til FBI, som for nylig har genåbnet sagen og tilbyder en dusør på 100.000 dollars for informationer, som kan være med til at opklare sagen.

- Hans død var bestemt mistænkelig, og nogle - formentlig mange - personer ved, hvad der skete den nat i april 2004. Det er tid til, at sandheden kommer frem. Stilheden må brydes. Alonzos familie fortjener at kende sandheden, og det er tid til, at retfærdigheden sker fyldest, sagde statsanklager Stephen McAllister ifølge NBC i midten af juni, da han sammen med FBI holdt pressemøde om sagen.

'Unsolved Mysteries' blev første gang sendt i 1987. Siden er serien blevet stoppet og genoplivet flere gange, indtil Netflix altså overtog den 1. juli. Der har i alt været vist 580 afsnit.