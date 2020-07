Nyforelsket: - Lysten kom helt af sig selv

Parret Tina og Isabel har kæmpet for at tænde gnisten mellem dem igen. Det lader til, at der er blevet tændt op

Hver mandag aften kan man følge med i anden sæson af DR-programmet 'Fede forhold', hvor tre par kæmper for at tabe sig med kyndig vejledning fra sundhedsekspert Michelle Kristensen.

Parrene bliver i programmet fulgt intensivt i syv måneder i forsøget på at nå deres mål. Et af de par er Isabel og Tina fra Store Andst i Sydjylland.

Genfinder sexlysten

En af deres helt store motivationer for at deltage i programmet er, at parrene ønsker at genfinde intimiteten og sexlysten, som efterhånden er forsvundet i takt med, at vægten er steget.

I aftenens afsnit ser man, hvordan Tina filmer sig selv med lykkelige tårer i øjnene, hvor hun fortæller, at hun var blevet taget med bukserne nede af kæresten Isabel - bogstaveligt talt.

- Det var et megastort chok. Et dejligt chok. Jeg havde bestemt ikke forventet det, for Isabel havde ikke hentydet til noget, fortæller en glad Tina til Ekstra Bladet. Hverdagen kan tage over, og når pligterne er overstået, kan romantikken let forsvinde i en god film og en pose bland selv slik.

Bare os to

- Vi stod midt i aftensmaden, da Isabel kaldte på mig fra soveværelset. Men alting blev bare ligegyldigt. Det var bare os to, fortæller hun.

- Vi havde det virkelig dejligt efterfølgende. Det var som om, at vi var nyforelskede igen, lyder det fra Tina.

Og den hyggelige overraskelse var noget, Tina virkelig havde brug for.

- Jeg havde længe manglet nærheden. Så det var virkelig dejligt at mærke det fra hende igen, lyder det, og hun forklarer, at den manglende sexlyst var et 'problem' parret havde haft længe.

Tage hul på det

- Det havde stået på længe. Så det var lige med at 'få hul på det' så at sige. Og så er det jo skønt at få lidt mere af 'den gamle, glade Isabel' at se igen.

Isabels lyst til sex har været forsvundet, og det er en af de ting, parret har kæmpet for skulle komme tilbage i takt med, at de overflødige kilo skulle forsvinde.

- Min lyst kom helt af sig selv. Vi taber os, spiser bedre og det går bare op i en højere enhed, så min lyst kom bare helt af sig selv, fortæller Isabel til Ekstra Bladet.

- Jeg er blevet meget mere glad for mig selv igen, efter de mange kilo er forsvundet. Jeg er blevet meget mere 'den gamle Isabel' igen, og det er så dejligt, at Tina også lægger mærke til det, fortæller Isabel.

Tina har måtte acceptere, at der har været lukket for det varme vand, så at sige. Men det har parret nu vendt op og ned på. Man kan følge med i deres generelle udvikling mandag kl 20.30.

