Nyhedskrigen raser: TV2 slår DR

Mandag klokken 21.30 skulle slaget stå mellem TV2 Nyhederne og TV Avisen.

TV2 har nemlig valgt at lægge deres sene nyhedsudsendelse på samme tidspunkt.

Og de løb af med sejren.

591.000 seere så med, da TV2 Nyhederne løb over skærmen, hvorimod 495.000 seere så TV Avisen.

Det viser tal, som Ekstra Bladet har fået fra TV2.

22 Nyhederne på TV2, med Poul Erik Skammelsen i spidsen, blev droppet. Han indgår dog som en fast del af værtsgruppen fremover. Foto: TV2

Sammenfaldet sker, efter at DR skal igennem en større spareplan og reducere omkostningerne med 420 millioner kroner frem til 2021.

Tv-stationen har derfor valgt at rykke TV Avisen klokken 21.30 frem til 21.00 i 2020. Kort efter kom det frem, at TV2 ville nedlægge 22 Nyhederne og erstatte det med en ny nyhedsudsendelse klokken 21.30.

TV Avisens sendetidspunkter 1965: TV Avisen havde premiere 15. oktober kl. 20.00 med Eric Danielsen som vært. 1966: TV Avisen flyttes til kl. 19.30. 1978: 2. oktober sendtes den første TV Avisen i farver med Steen Bostrup som studievært. 1988: TV 2 Nyhederne bryder TV Avisens monopol på landsdækkende TV-nyheder. 1993: TV Avisen flyttes til kl. 20.30 1994: TV Avisen flyttes til kl. 21.00 2012: TV Avisen flyttes til kl. 21.30 2020: TV Avisen flyttes til kl. 21.00. Kilde: Wikipedia

Ud over at TV Avisen ændrer sendetidspunkt i 2020, vil DR lukke for radiokanalerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz. Desuden vil DR's nuværende seks tv-kanaler reduceres til tre.